DR. Natasha Campbell- McBride, sağlıklı bağırsakların tüm hastalıkları önlediğini söyledi. Geliştirdiği GAPS Diyeti ile astımdan otizme, kanserden diyabete kadar pek çok hastalığı tedavi etti. Ezberleri bozan Dr. McBride, bilinenin aksine bitkisel yağların hasta ettiğini, asıl şifanın hayvansal yağlarda olduğunu söyledi. Şu bilgileri verdi... İnsan beyninin yaklaşık yüzde 60'ı, yağdan oluşur. Modern toplumda ise yağlar suçlu ilan edildi. Et, tereyağı ve yumurtanın içindekiler de dahil olmak üzere tüm hayvansal yağlar, türlü hastalıkların sebebi olarak gösterildi. Sektörler hemen işlenmiş yağların üretimine geçti. Bitkisel yağlar, yemeklik yağlar ve margarin gibi birçok yapay yağ işlenmiştir. Bu yağlar, insan fizyolojisine yabancıdır ve bırakın GAPS hastalarını hiç kimse tarafından tüketilmemesi gerekir. Ekmek, hamur işi, hazır yemek, cips, çikolata, kek ve fast food gibi tüm işlenmiş gıdalarda işlenmiş yağlar kullanılır. İşlenmiş yağların büyük bir kısmının temelini, mısır soya, akçiçeği çekirdeği gibi bitkisel yağlar oluşturur.
YUMURTA YİYİN
Bu noktada içerisine pek çok toksik materyal eklenir. Bunlar da öğrenme bozukluğu, Alzheimer ve demans gibi hastalıklara yol açar. Trans yağlar, vücudun bağışıklığını bozar. Diyabet, damar tıkanıklığı kansere neden olur. Karaciğer ve böbreklere zarar verir. GAPS hastalarının tüketmesi gereken tek şey, hayvansal yağlardır. Taze etlerin yağları, etlerden çıkartılıp saf hale getirilen yağlar, süt ürünü yağları ve yumurta sarısındaki yağ, insan sağlığı için büyük önem taşır. Hayvansal yağlar, büyük oranda doymuş yağlar içerir. Günümüzde herkes, "Hayvansal yağlar, kalp hastalıklarına neden olur" açıklaması yapıyor. Bu gıda endüstrisi tarafından planlanan bir 'yalan'. Araştırmalara göre kalp hastalıklarına neden olan aslında bitkisel yağlardır. Gerçek bilim, bize hayvansal yağların damar tıkanıklığı, kalp hastalığı ve kansere karşı koruyucu etkisi olduğunu gösterir. Çünkü insan fizyolojisi, bu yağlara ihtiyaç duyar. Bu doymuş yağlar, kalbi korur. Doğadaki en doymuş yağ Hindistan cevizi yağıdır. Son derece sağlıklıdır. Bilinenin aksine yağ yemek obeziteye yol açmaz. Bu hastalığa yol açan şey, işlenmiş karbonhidrat tüketimidir. Besleyici yağlar, vücudumuzun yapılarını oluşturur. Tüketeceğimiz bütün yağları et, yumurta ve süt ürünlerinden almalıyız. Çekirdek ve kabuklu yemişleri doğada bulundukları ham halleriyle yediğimizde bu yağ asitlerini de doğal değişmemiş sağlıklı halleriyle alırız. Büyük fabrikalar, tohum ve kabuklu yemişlerin yağlarını çıkarırken onları sağlıksız hale getirir. Bunlar da bizi hasta eder. Modern dünyamızda kalp hastalıklarından kansere kadar salgın şekilde yayılan hangi hastalık varsa, bunlara büyük ölçüde sebep olan şey bitkisel ve yemeklik yağlarda bulunan Omega-6 ve doymamış yağ asitlerinin yani yapay yağların fazla tüketimidir.
LAHANA MUCİZESİ!
Lahana turşusu; sindirim enzimleri, probiyotik bakteri, vitamin ve minerallerle dolu harika bir sindirim sistemi ilacıdır. Yemeklerden 10-15 dakika önce birkaç kaşık yenmesi veya suyu içilmesi sindirimi kolaylaştırır. Turşu yapımı için orta boy lahanayı ince ince doğrayın. İçine 2 havuç doğrayıp ekleyin. 1-2 yemek kaşığı tuz ekleyin. Lahana suyu çıkana kadar bu karışımı elinizle yoğurun. Ardından karışımı cam bir kaba alın ve hava almayacak şekilde kapatın. Fermantasyon için oksijensiz bir ortam olması gerekir. Hazır olması için 5-7 gün oda sıcaklığında saklayın. Lahana turşusu her yemekle lezzetli bir şekilde tüketilebilir.
FISTIK EZMELİ TURTA
Malzemeler:
6 yumurta
2 yemek kaşığı tereyağı
1 fincan fıstık ezmesi
2 fincan havuç posası (suyunu sıktıktan sonra arta kalanlar)
Yarım fincan bal
1 fincan öğütülmüş badem
2 fincan pişirmeye uygun elma
1 avuç kuru üzüm
Hazırlanışı: Elmaları soyun. Küçük parçalara bölün. Yağlanmış bir pişirme kabına yerleştirin. Üzerine kuru üzüm serpin. Malzemenin geri kalanını blenderda iyice karıştırın. Karışımı elmaların üzerine yayın. Yüzeyini düzleştirip 150-170 derecede 40- 50 dakika fırınlayın.
KEÇİ SÜTÜ KULLANIN
GAPS hastalarının süt ve süt ürünlerini, alerji durumuna göre kademeli olarak tüketmesi gerekir. Keçi sütünü inek sütünden daha iyi tolere edebilirler. En iyi süt, pastörize edilmemiş ve başka bir işlemden geçmemiş çiğ süttür. Marketlerde satılanların ise hepsi pastörizedir. Keçi yoğurdu, inek yoğurdundan daha akışkandır. İster içerek kullanabilir isterseniz kıvamını koyulaştırmak için süzebilirsiniz. Süzme peynir ve peyniraltı suyu tüketilebilir.
BOL BOL TÜKETİN...
Dr. McBride, GAPS hastalarına iyi gelen besinleri sıralıyor: Kivi, kuşkonmaz, kuzu eti, lahana, limon, limon tuzu, mandalina, mango, mantar, marul, maydanoz, mercimek, olgun muz... (devamı yarın...)
VÜCUDUN ŞİFRESİ BAĞIRSAK 11 / HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
YARIN: KOLESTEROL ZARARLI DEĞİL
YUMURTA YİYİN
Bu noktada içerisine pek çok toksik materyal eklenir. Bunlar da öğrenme bozukluğu, Alzheimer ve demans gibi hastalıklara yol açar. Trans yağlar, vücudun bağışıklığını bozar. Diyabet, damar tıkanıklığı kansere neden olur. Karaciğer ve böbreklere zarar verir. GAPS hastalarının tüketmesi gereken tek şey, hayvansal yağlardır. Taze etlerin yağları, etlerden çıkartılıp saf hale getirilen yağlar, süt ürünü yağları ve yumurta sarısındaki yağ, insan sağlığı için büyük önem taşır. Hayvansal yağlar, büyük oranda doymuş yağlar içerir. Günümüzde herkes, "Hayvansal yağlar, kalp hastalıklarına neden olur" açıklaması yapıyor. Bu gıda endüstrisi tarafından planlanan bir 'yalan'. Araştırmalara göre kalp hastalıklarına neden olan aslında bitkisel yağlardır. Gerçek bilim, bize hayvansal yağların damar tıkanıklığı, kalp hastalığı ve kansere karşı koruyucu etkisi olduğunu gösterir. Çünkü insan fizyolojisi, bu yağlara ihtiyaç duyar. Bu doymuş yağlar, kalbi korur. Doğadaki en doymuş yağ Hindistan cevizi yağıdır. Son derece sağlıklıdır. Bilinenin aksine yağ yemek obeziteye yol açmaz. Bu hastalığa yol açan şey, işlenmiş karbonhidrat tüketimidir. Besleyici yağlar, vücudumuzun yapılarını oluşturur. Tüketeceğimiz bütün yağları et, yumurta ve süt ürünlerinden almalıyız. Çekirdek ve kabuklu yemişleri doğada bulundukları ham halleriyle yediğimizde bu yağ asitlerini de doğal değişmemiş sağlıklı halleriyle alırız. Büyük fabrikalar, tohum ve kabuklu yemişlerin yağlarını çıkarırken onları sağlıksız hale getirir. Bunlar da bizi hasta eder. Modern dünyamızda kalp hastalıklarından kansere kadar salgın şekilde yayılan hangi hastalık varsa, bunlara büyük ölçüde sebep olan şey bitkisel ve yemeklik yağlarda bulunan Omega-6 ve doymamış yağ asitlerinin yani yapay yağların fazla tüketimidir.
LAHANA MUCİZESİ!
Lahana turşusu; sindirim enzimleri, probiyotik bakteri, vitamin ve minerallerle dolu harika bir sindirim sistemi ilacıdır. Yemeklerden 10-15 dakika önce birkaç kaşık yenmesi veya suyu içilmesi sindirimi kolaylaştırır. Turşu yapımı için orta boy lahanayı ince ince doğrayın. İçine 2 havuç doğrayıp ekleyin. 1-2 yemek kaşığı tuz ekleyin. Lahana suyu çıkana kadar bu karışımı elinizle yoğurun. Ardından karışımı cam bir kaba alın ve hava almayacak şekilde kapatın. Fermantasyon için oksijensiz bir ortam olması gerekir. Hazır olması için 5-7 gün oda sıcaklığında saklayın. Lahana turşusu her yemekle lezzetli bir şekilde tüketilebilir.
FISTIK EZMELİ TURTA
Malzemeler:
6 yumurta
2 yemek kaşığı tereyağı
1 fincan fıstık ezmesi
2 fincan havuç posası (suyunu sıktıktan sonra arta kalanlar)
Yarım fincan bal
1 fincan öğütülmüş badem
2 fincan pişirmeye uygun elma
1 avuç kuru üzüm
Hazırlanışı: Elmaları soyun. Küçük parçalara bölün. Yağlanmış bir pişirme kabına yerleştirin. Üzerine kuru üzüm serpin. Malzemenin geri kalanını blenderda iyice karıştırın. Karışımı elmaların üzerine yayın. Yüzeyini düzleştirip 150-170 derecede 40- 50 dakika fırınlayın.
KEÇİ SÜTÜ KULLANIN
GAPS hastalarının süt ve süt ürünlerini, alerji durumuna göre kademeli olarak tüketmesi gerekir. Keçi sütünü inek sütünden daha iyi tolere edebilirler. En iyi süt, pastörize edilmemiş ve başka bir işlemden geçmemiş çiğ süttür. Marketlerde satılanların ise hepsi pastörizedir. Keçi yoğurdu, inek yoğurdundan daha akışkandır. İster içerek kullanabilir isterseniz kıvamını koyulaştırmak için süzebilirsiniz. Süzme peynir ve peyniraltı suyu tüketilebilir.
BOL BOL TÜKETİN...
Dr. McBride, GAPS hastalarına iyi gelen besinleri sıralıyor: Kivi, kuşkonmaz, kuzu eti, lahana, limon, limon tuzu, mandalina, mango, mantar, marul, maydanoz, mercimek, olgun muz... (devamı yarın...)
VÜCUDUN ŞİFRESİ BAĞIRSAK 11 / HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
YARIN: KOLESTEROL ZARARLI DEĞİL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.