idraraçıkmadazorluk ve idraraçıkma sıklığındaartış... Tüm bunlar,idrar yoluenfeksiyonununen önemli belirtisinioluşturuyor.Kadın erkek her yaştaninsanı tehdit edenbu hastalık, kış aylarındadaha sık görülüyor. Günlükyaşamı olumsuz etkileyenbu hastalıkta tedavibüyük önem taşıyor.İhmal edilen enfeksiyon,ciddineden oluyor. ÜrolojiUzmanı Doç. Dr. Volkan İzol,kış aylarının davetsiz misafirihakkında şu bilgileri veriyor...Kadınların korkulu rüyasıyani idrar yolu enfeksiyonlarıkış mevsiminde üşütmeyebağlı olarak sık görülüyor.Doç. Dr. İzol, sistit inbaşka hastalıkların da belirtisiolabileceğini söylüyor. Bunedenle doktor kontrolündeuyarısındabulunuyor. Apandisit, genitalenfeksiyonlar, prostat iltihabı,mesane tümörü ve yumurtalıkiltihabının da aynı şikayetlereyol açabileceğini belirtenDoç. Dr. İzol, bu hastalıktankorunmak için bol su içilmesiniöneriyor. "İdrar yoluenfeksiyonunu sık yaşayanlarınantioksidan gıdalar, bitkiçayları vegibiiçecekleri daha fazla tüketmesi,çok şekerli,ise kaçınılmasıgerekmektedir" diyor.İdrarın uzun süre tutulması, mikropların idrar yolları ve torbasında çoğalmasına yol açıyor. Bu da enfeksiyonu beraberinde getiriyor. Doç. Dr. İzol, pamuklu iç çamaşırı giyilmesinin ve çamaşırın her zaman temiz tutulmasının da çok önemli olduğunu belirtiyor.KIZILCIK: Antibiyotik ve antioksidan etkisi gösteren kızılcık, bakterileri öldürür. İdrar yolunu temizler.PORTAKAL VE LİMON SUYU: C vitamininden zengin bu ikili, enfeksiyon oluşumunu engeller.ANANAS: İdrardaki iltihabı azaltır.ELMA SİRKESİ: Bir bardak suyun içerisinde bir kaşık elma sirkesi ekleyip, 4 gün boyunca sabah akşam tüketmek enfeksiyonu engeller.PAPATYA ÇAYI: Günde 2-3 bardak içmek idrar yolu enfeksiyonu ile böbrek ve mesaneyi temizler.YABAN MERSİNİ:KIRMIZI ÜZÜM:SARIMSAK SUYU: