AĞRI, idrara çıkmada zorluk ve idrara çıkma sıklığında artış... Tüm bunlar, idrar yolu enfeksiyonunun en önemli belirtisini oluşturuyor. Kadın erkek her yaştan insanı tehdit eden bu hastalık, kış aylarında daha sık görülüyor. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen bu hastalıkta tedavi büyük önem taşıyor. İhmal edilen enfeksiyon, ciddi böbrek hastalıklarına neden oluyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Volkan İzol, kış aylarının davetsiz misafiri hakkında şu bilgileri veriyor... Kadınların korkulu rüyası sistit, yani idrar yolu enfeksiyonları kış mevsiminde üşütmeye bağlı olarak sık görülüyor. Doç. Dr. İzol, sistitin başka hastalıkların da belirtisi olabileceğini söylüyor. Bu nedenle doktor kontrolünde geç kalınmaması uyarısında bulunuyor. Apandisit, genital enfeksiyonlar, prostat iltihabı, mesane tümörü ve yumurtalık iltihabının da aynı şikayetlere yol açabileceğini belirten Doç. Dr. İzol, bu hastalıktan korunmak için bol su içilmesini öneriyor. "İdrar yolu enfeksiyonunu sık yaşayanların antioksidan gıdalar, bitki çayları ve kızılcık suyu gibi içecekleri daha fazla tüketmesi, çok şekerli, kafeinli içeceklerden ise kaçınılması gerekmektedir" diyor.
BEKLEMEYİN...
İdrarın uzun süre tutulması, mikropların idrar yolları ve torbasında çoğalmasına yol açıyor. Bu da enfeksiyonu beraberinde getiriyor. Doç. Dr. İzol, pamuklu iç çamaşırı giyilmesinin ve çamaşırın her zaman temiz tutulmasının da çok önemli olduğunu belirtiyor.
NELER YEMELİ?
KIZILCIK: Antibiyotik ve antioksidan etkisi gösteren kızılcık, bakterileri öldürür. İdrar yolunu temizler.
PORTAKAL VE LİMON SUYU: C vitamininden zengin bu ikili, enfeksiyon oluşumunu engeller.
ANANAS: İdrardaki iltihabı azaltır.
ELMA SİRKESİ: Bir bardak suyun içerisinde bir kaşık elma sirkesi ekleyip, 4 gün boyunca sabah akşam tüketmek enfeksiyonu engeller.
PAPATYA ÇAYI: Günde 2-3 bardak içmek idrar yolu enfeksiyonu ile böbrek ve mesaneyi temizler.
YABAN MERSİNİ: Sabah ve akşamları yaban mersini suyu içmek, enfeksiyonu tedavi eder.
KIRMIZI ÜZÜM: Enfeksiyonları bitirir. İdrar söktürücüdür.
SARIMSAK SUYU: Düzenli içildiğinde enfeksiyona fayda sağlar.
BEKLEMEYİN...
İdrarın uzun süre tutulması, mikropların idrar yolları ve torbasında çoğalmasına yol açıyor. Bu da enfeksiyonu beraberinde getiriyor. Doç. Dr. İzol, pamuklu iç çamaşırı giyilmesinin ve çamaşırın her zaman temiz tutulmasının da çok önemli olduğunu belirtiyor.
NELER YEMELİ?
KIZILCIK: Antibiyotik ve antioksidan etkisi gösteren kızılcık, bakterileri öldürür. İdrar yolunu temizler.
PORTAKAL VE LİMON SUYU: C vitamininden zengin bu ikili, enfeksiyon oluşumunu engeller.
ANANAS: İdrardaki iltihabı azaltır.
ELMA SİRKESİ: Bir bardak suyun içerisinde bir kaşık elma sirkesi ekleyip, 4 gün boyunca sabah akşam tüketmek enfeksiyonu engeller.
PAPATYA ÇAYI: Günde 2-3 bardak içmek idrar yolu enfeksiyonu ile böbrek ve mesaneyi temizler.
YABAN MERSİNİ: Sabah ve akşamları yaban mersini suyu içmek, enfeksiyonu tedavi eder.
KIRMIZI ÜZÜM: Enfeksiyonları bitirir. İdrar söktürücüdür.
SARIMSAK SUYU: Düzenli içildiğinde enfeksiyona fayda sağlar.
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