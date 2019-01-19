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Kahraman şoför
Malatya'da, seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmı alev aldı. ün motor kısmındaki dumanı fark edip, 'tan 'ya giden otobüsteki 20 yolcuyu tahliye etmesiyle olası facianın önüne geçildi. Otobüs ise yanarak kullanılmaz hale geldi. Jandarma yolda güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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