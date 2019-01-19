İşte hastalıklardan korunmanın yöntemi! Uzmanlar açıkladı

TIP dünyasında çığır açan Dr. Natasha Campbell-McBride, vejetaryen beslenmenin sindirime zarar verdiğini söyledi. GAPS'lı hastaların tedavide hayvansal ürünler tüketerek iyileştiğini belirtti. Şu bilgileri verdi... Vejetaryenlik, günümüzde hızla yayılan bir beslenme türü haline geldi. Özellikle anne babalar, bu beslenme alışkanlığını çocuklarına da uygulamaya çalışıyor. Araştırmalar, vejetaryen çocukların et yiyen çocuklara göre hastalıklara daha yatkın olduğunu gösterir. Nüfus verilerine göre ise vejetaryenler, et yiyenlerden daha az yaşar. Vejetaryen beslenip sağlıklı olan bir insan yoktur! İnsanlar, hem et hem ot yiyecek şekilde yaratılmışlardır. Fizyolojimiz de bu gıdalarla çalışmaya programlıdır.
PROTEİN ŞART!
Sağlıklı ve enerji dolu olabilmemiz için her gün yeterli miktarda protein almamız gerekir. GAPS'lı yani otizm, disleksi, diyabet, sedef ve astım gibi sindirim sisteminden türeyen rahatsızlıkları bulunan çocukların hayvansal gıdaları ağırlıklı tüketmesi gerekir.
ET VE YUMURTA...
İnsanlar, hayvanlardan elde edilen besinleri daha kolay sindirir. Bilinenin aksine bitkisel gıdaların sindirimi zordur. Vejetaryen beslenenlerde sindirim bozuklukları, şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık, ishal ve gaz şikayetleri görülür. İnsan midesi et, balık ve yumurtayı parçalayabilir. Sindirim sistemimiz hayvansal gıdaları e n iyi şekilde sindirmek için yaratılmıştır. İnsanlar yüzyıllarca en iyi gıdanın hayvanlardan geldiği biliyorlardı ve ona göre yaşıyorlardı. Bitkileri yalnızca etin yanında veya hayvansal gıdalar azaldığında yiyorlardı. Bu yüzden bütün geleneksel kültürlerde bitkilerdeki besini ortaya çıkartabilmek ve hazmını kolaylaştırabilmek için fermente etme, çimlendirme ve özel pişirme yöntemleri gibi yollar geliştirilmiştir.
BOL BOL YİYİN
DR. NATASHA Campbell-McBride, GAPS hastalarının tüketmesi gerektiği besinleri sıraladı: Hardal, havuç, hurma, ıspanak, kabuklu yemişler, kahve (hazır olmayan), kaju fıstığı, kamkat, karalahana, karnabahar, karpuz, kavun, kayısı, kereviz, kiraz, kişniş... (Devamı yarın...)
KÖFTE ÇORBASI
Malzemeler:
400 gr. kıyma
1 soğan
1 havuç
1 fincan bal kabağı (doğranmış)
1 fincan lahana (küçük doğranmış)
2 yemek kaşığı doğranmış sarımsak
Tuz, karabiber
2-3 yemek kaşığı ev yapımı lahana turşusu
TARiF
Hazırlanışı: Bir tencerede 2 litre su veya et-kemik suyunu kaynatın. Tatlandırmak için tuzu ve kırmızı biber ekleyin. Elinizle köfteleri şekillendirip kaynayan suya atın. Kapağını kapatıp, kısık ateşte 30 dakika pişirin. Sarımsak dışında bütün sebzeleri ekleyip kapağını kapatarak 20 dakika daha pişirin. Sarımsağı ekleyip ateşten alın. 5-10 dakika dinlendirin ve 2-3 yemek kaşığı lahana turşusu atın. Bir kaşık ev yapımı yoğurt ve ince doğranmış dereotu ile servis edin.
KEFİR YAPIMI
Pastörıze süt kullanıyorsanız 1 litre inek ya da keçi sütünü kaynama noktasına getirin. İçerisindeki vitaminlerin kaybolmaması için kaynatmayın. Kaynama noktasına geldiğinde ocaktan alın. Organik çiğ süt kullanıyorsanız kaynatmanıza gerek yoktur.
TOZ maya kullanacaksanız tencereye koymadan önce sütün içinde eritin. Kendi kefir veya yoğurdunuzun mayası varsa sütün içine 1/3 fincan kadar koyun. İyice karıştırıp kapağını kapatın. 45 derece sıcaklıkta, en az 24 saat mayalanmaya bırakın.
MAYALANMA tamamlandığında kefir veya yoğurdunuzu temiz, kuru bir cam kavanoza alıp kapağını kapatarak buzdolabında saklayın.
KEFIR veya yoğurdu süzmek için büyük bir süzgece tülbent yerleştirin. Üzerine yoğurdu döküp süzülmesi için bekleyin. Süzgeçten damlayan şeffaf sarı su, peyniraltı suyudur. Suyla veya taze sıkılmış meyve suyuyla karıştırıldığında mükemmel probiyotik içerir.
D.R. Natasha Campbell Mcbride
Hazırlayan: Sinem Uysal
PROTEİN ŞART!
Sağlıklı ve enerji dolu olabilmemiz için her gün yeterli miktarda protein almamız gerekir. GAPS'lı yani otizm, disleksi, diyabet, sedef ve astım gibi sindirim sisteminden türeyen rahatsızlıkları bulunan çocukların hayvansal gıdaları ağırlıklı tüketmesi gerekir.
ET VE YUMURTA...
İnsanlar, hayvanlardan elde edilen besinleri daha kolay sindirir. Bilinenin aksine bitkisel gıdaların sindirimi zordur. Vejetaryen beslenenlerde sindirim bozuklukları, şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık, ishal ve gaz şikayetleri görülür. İnsan midesi et, balık ve yumurtayı parçalayabilir. Sindirim sistemimiz hayvansal gıdaları e n iyi şekilde sindirmek için yaratılmıştır. İnsanlar yüzyıllarca en iyi gıdanın hayvanlardan geldiği biliyorlardı ve ona göre yaşıyorlardı. Bitkileri yalnızca etin yanında veya hayvansal gıdalar azaldığında yiyorlardı. Bu yüzden bütün geleneksel kültürlerde bitkilerdeki besini ortaya çıkartabilmek ve hazmını kolaylaştırabilmek için fermente etme, çimlendirme ve özel pişirme yöntemleri gibi yollar geliştirilmiştir.
BOL BOL YİYİN
DR. NATASHA Campbell-McBride, GAPS hastalarının tüketmesi gerektiği besinleri sıraladı: Hardal, havuç, hurma, ıspanak, kabuklu yemişler, kahve (hazır olmayan), kaju fıstığı, kamkat, karalahana, karnabahar, karpuz, kavun, kayısı, kereviz, kiraz, kişniş... (Devamı yarın...)
KÖFTE ÇORBASI
Malzemeler:
400 gr. kıyma
1 soğan
1 havuç
1 fincan bal kabağı (doğranmış)
1 fincan lahana (küçük doğranmış)
2 yemek kaşığı doğranmış sarımsak
Tuz, karabiber
2-3 yemek kaşığı ev yapımı lahana turşusu
TARiF
Hazırlanışı: Bir tencerede 2 litre su veya et-kemik suyunu kaynatın. Tatlandırmak için tuzu ve kırmızı biber ekleyin. Elinizle köfteleri şekillendirip kaynayan suya atın. Kapağını kapatıp, kısık ateşte 30 dakika pişirin. Sarımsak dışında bütün sebzeleri ekleyip kapağını kapatarak 20 dakika daha pişirin. Sarımsağı ekleyip ateşten alın. 5-10 dakika dinlendirin ve 2-3 yemek kaşığı lahana turşusu atın. Bir kaşık ev yapımı yoğurt ve ince doğranmış dereotu ile servis edin.
KEFİR YAPIMI
Pastörıze süt kullanıyorsanız 1 litre inek ya da keçi sütünü kaynama noktasına getirin. İçerisindeki vitaminlerin kaybolmaması için kaynatmayın. Kaynama noktasına geldiğinde ocaktan alın. Organik çiğ süt kullanıyorsanız kaynatmanıza gerek yoktur.
TOZ maya kullanacaksanız tencereye koymadan önce sütün içinde eritin. Kendi kefir veya yoğurdunuzun mayası varsa sütün içine 1/3 fincan kadar koyun. İyice karıştırıp kapağını kapatın. 45 derece sıcaklıkta, en az 24 saat mayalanmaya bırakın.
MAYALANMA tamamlandığında kefir veya yoğurdunuzu temiz, kuru bir cam kavanoza alıp kapağını kapatarak buzdolabında saklayın.
KEFIR veya yoğurdu süzmek için büyük bir süzgece tülbent yerleştirin. Üzerine yoğurdu döküp süzülmesi için bekleyin. Süzgeçten damlayan şeffaf sarı su, peyniraltı suyudur. Suyla veya taze sıkılmış meyve suyuyla karıştırıldığında mükemmel probiyotik içerir.
D.R. Natasha Campbell Mcbride
Hazırlayan: Sinem Uysal
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