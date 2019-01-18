Süper kahraman!

Denizli'de yaşayan Havva ve Önder Gökmen çiftinin oğlu 7 yaşındaki Mert Ege, doğumdan sonra durmadan ağladığı için hastaneye götürüldü. 24 günlükken dünyada çok nadir görülen bir çeşit genetik rahatsızlığa yakalandığı tespi edildi. Mert Ege'nin ailesine karaciğer nakli yapılması gerektiği bildirildi. Tekstil fabrikasında çalışan dayı Musa Mesci (28) gönüllü oldu. Nakil gerçekleşti. "Süper kahramanım" diye hitap ettiği dayısından yapılan nakille hayata tutunan çocuk, hastanede ilk kez et, süt, pasta yemenin keyfini yaşadı.