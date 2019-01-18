Kereviz cildi besliyor

Kerevizin faydaları saymakla bitmiyor. İçerisindeki A vitamini yaşlanma belirtilerini azaltırken, E vitamini de cildin nem dengesini koruyor. Omega-6 yağ asidi de cilde parlaklık ve esneklik veriyor. Kalsiyum, selenyum, fosfor, potasyum ve magnezyum gibi mineraller ise cildi besliyor...