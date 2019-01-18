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Her gün mutluluk bitmez

Sofraların vazgeçilmezi afrodizyak etki yaratıyor. Çiftlerin mutlulukları yarım kalmıyor.

Her gün pekmez mutluluk bitmez
Pekmez, cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm sayısını ve kalitesini yükseltiyor. Çocuk sahibi olamayan çiftlerin kısırlık tedavisini kolaylaştırıyor. Uzmanlar, günde bir çay kaşığı pekmez tüketilmesini öneriyor. in diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
İltihap söktürür.
Karaciğerleri temizler.
Kan basıncını dengeler.
Öksürüğü keser.
Hastaysanız iyileşme sürecini hızlandırır.
sağlar...

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