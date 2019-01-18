Her gün pekmez mutluluk bitmez

Pekmez, cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm sayısını ve kalitesini yükseltiyor. Çocuk sahibi olamayan çiftlerin kısırlık tedavisini kolaylaştırıyor. Uzmanlar, günde bir çay kaşığı pekmez tüketilmesini öneriyor. Pekmezin diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
İltihap söktürür.
Karaciğerleri temizler.
Kan basıncını dengeler.
Öksürüğü keser.
Hastaysanız iyileşme sürecini hızlandırır.
Enerji sağlar...
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
İltihap söktürür.
Karaciğerleri temizler.
Kan basıncını dengeler.
Öksürüğü keser.
Hastaysanız iyileşme sürecini hızlandırır.
Enerji sağlar...
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