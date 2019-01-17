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suna karşı bu besinleri tüketin

Mis gibi kokacağız
Ağız kokusu, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Dişeti ve mide hastalıklarından dolayı ortaya çıkan bu rahatsızlıktan korunmada, bazı besinler koruyucu etki gösteriyor. Uzmanlar, sunu bitiren o besinleri şöyle sıralıyor:

Adaçayı ile gargara yapın.
Kurutulmuş nane yapraklarını çiğneyin.
Günde 1 tabak yoğurt nu engeller.
Çayın içine atılan limon da ağız kokusunu önler.
Tarçın kabukları ağız kokusuna birebirdir.

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