Ağız kokusu, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Dişeti ve mide hastalıklarından dolayı ortaya çıkan bu rahatsızlıktan korunmada, bazı besinler koruyucu etki gösteriyor. Uzmanlar, ağız kokusunu bitiren o besinleri şöyle sıralıyor:
Adaçayı ile gargara yapın.
Kurutulmuş nane yapraklarını çiğneyin.
Günde 1 tabak yoğurt ağız kokusunu engeller.
Çayın içine atılan limon da ağız kokusunu önler.
Tarçın kabukları ağız kokusuna birebirdir.
Adaçayı ile gargara yapın.
Kurutulmuş nane yapraklarını çiğneyin.
Günde 1 tabak yoğurt ağız kokusunu engeller.
Çayın içine atılan limon da ağız kokusunu önler.
Tarçın kabukları ağız kokusuna birebirdir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.