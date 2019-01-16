Vıcdansızlar!

Dolandırıcılar, bu kez engelli gencin parasına göz dikti! Vicdanları titreten olayın adresi Zonguldak'ın Ereğli ilçesiydi. Eşinden 8 yıl önce boşanan anne Fatma Gübay, spastik engelli oğlu Umutcan'ın (17) bakımıyla yakından ilgilendi. Ancak aldığı bin 200 lira, masrafları karşılamaya yetmedi. Sosyal medyadan başlatılan yardım kampanyasını gören dolandırıcılar, çaresiz anneyle iletişime geçti. "Size 9 bin lira göndereceğiz" diyen sahtekarlara inanan Gübay, telefondakilerin söylediklerini harfiyen yerine getirdi. Dolandırıcılar, aldığı hesap ve şifre bilgileri ile Umutcan'ın 700 lirasını cebe indirdi. Kandırıldığını geç fark eden anne Gübay, "İnsanlığın bu kadar ölmüş olacağını düşünemedim. Engelli bir çocuğun üzerinden bu şekilde dolandırıcılık yapılır, aklım almadı. Paradan çok oğlumun adını kullanması çok zoruma gitti" dedi.
- Yaşam
- 16.01.2019
- Gazete
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