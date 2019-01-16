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Balıklama güzellik

Balıklama güzellik
Kadınlar, Hollywood yıldızlarının güzellik sırrını mercek altına aldı. Onlardan birisi de 37 yaşındaki oyuncu 'ydı. Genç oyuncunun zayıflık sırrı, meyve ve yulaf ağırlıklı bir kahvaltıydı. Sindirimi kolaylaştırmak için her gün balık tüketen Alba, akşamları da sadece salata yiyor.

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