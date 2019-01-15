Maden suyu bağırsakları korur

DR. Natasha Campbell-McBride, kanserden epilepsiye tüm hastalıkların bağırsakta başlayıp vücuda yayıldığını anlattı. Yapay tatlandırıcı içeren her şeye savaş açtı. Hayvansal yağlardan ve fermente gıdalardan oluşan bir beslenme programı hazırladı. Otizmli oğlunu da bu beslenme programından oluşan GAPS Diyeti ile hayata bağladı. Otizmden astıma, epilepsiden şizofreniye, sedeften diyabete kadar çağın vebası hangi hastalık varsa önce bağırsaklardan başlayarak tedavi edilmesi gerektiğini anlattı. Açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Dr. McBride, son olarak kızamıkkızamıkçık- kabakulak (KKK) aşılarına vurgu yaptı. Bu aşıların kesinlikle otizmli çocuklara yapılamaması gerektiğini dile getiren ünlü doktor, şu bilgileri paylaştı...
Modern toplumda hasta olmayan bir çocuk bulmak çok zor... Astım, egzama, diyabet, alerjiler, saman nezlesi, sindirim bozuklukları, adeta salgın boyutuna ulaştı. Otizmli çocukların kardeşlerinde de egzama, astım ve bu hastalıklar görülüyor. Bu sağlık sorunların hepsi birbirinden farklı görünse de ortak noktası tehlikelere açık bir bağışıklık sistemi... Böyle bir sistem, çevreden gelecek tüm tehlikelere açık. Aşı, bağışıklık sistemine büyük bir saldırıdır. Normal bağışıklığı olan çocuklar için belirli bir bağışıklık tepkisi beklenerek üretilir. Ancak zaten bağışıklık sistemi zayıf olan bir çocuğa bu aşıyı yapmak bardağı taşıran son damladır. Bu aşı, otizm, astım, egzama ve diyabet gibi hastalıkları tetikler. Çocuğun bağışıklık sistemi zayıfsa aşı olmasa bile hastalanabilir. Bunda belirleyici faktörü aşılar değil çocuğun bağışıklık sistemi oluşturur. Aşıları, otizmin doğrudan sebebi olarak göremeyiz ama bağışıklığı düşük çocuklarda çok zararlı olabilir ve çocuklarda hastalığı tetikleyebilir. Bu nedenle bir bebeğin aşı kararı verilmeden önce kapsamlı incelenmesi gerekir. Bebekte bağırsak sorunlarının olup olmaması ve bağışıklık durumunun değerlendirilmesi şarttır. Egzama, astım, sindirim problemi ve bağırsak florası ile bağışıklık sistemi risk altında olanların aşılanmaması gerekir. Otizmli çocukların kardeşlerine, egzama, astım, epilepsi ve diyabetli çocuklara da aşı yapılmamalıdır.
NE YEMELi? ZENCEFiL MUCiZESi
GAPS hastası, su, taze sıkılmış meyve suları ve et/balık suyu tüketmelidir. Yetişkinler açık çay ve kahve içebilirler. Çay ve kahve hazır değil, taze yapılmış olmalıdır. Çayın içine bir dilim limon atmak faydalıdır. Bunların yanında taze zencefil çayı, sindirime yardımcı olur. Süt yerine kullanılan ev yapımı badem sütü ve ev yapımı Hindistan cevizi sütü tüketilebilir. Su içmek çok faydalı bir alışkanlıktır. En iyisi mineralli sudur. Suya bir dilim limon veya bir tatlı kaşığı elma sirkesi katmak faydalıdır. Taze sıkılmış meyve-sebze suları da karaciğere destek olurlar.
NE YEMEMELi? SOYA MASUM DEĞİL
SOYA, işlenmiş gıdaların çoğunda yani margarinlerde, salata soslarında ve diğer soslarda, ekmeklerde, bisküvilerde, pizzalarda, bebek mamalarında, keklerde ve vejetaryen ürünlerde bulunur. Uzak Doğu'da yetişen bu bitkinin Batı'da kullanım şekli farklıdır. Alüminyum içerisinde bekletilen soya, demans ve Alzheimer hastalıklarına neden olur. Araştırmalar, soya ile akıl hastalıkları arasındaki bağı gösterir. Soya, GAPS hastalarında tiroit fonksiyonlarını bozar. Çoğu otizmli çocuğun soyaya alerjisi vardır. Soyanın menopoz tedavisinde popüler olmasının sebebi, doğal östrojen içermesidir. Ancak bu östrojen hormonu, çocuklarda hormonal dengesizliğe neden olabilir.
SAKIN TÜKETMEYİN!
DR. Natasha Campbell- McBride, GAPS'lı hastaların tüketmemesi gerektiği besinleri sıralıyor: ● Kestane ● Kızartma yağları ● Krem peynir ● Kuskus ● Laktoz ● Makarna ● Maş fasulyesi ● Konserve meyveler ● Nohut ● Patates ● Mısır ve mısır nişastası
TARİF BİBER DOLMASI
Malzemeler:
6 dolmalık biber
Yarım kilo tam yağlı kıyma
2 orta boy havuç
1 büyük soğan
Tuz ve karabiber
Hazırlanışı:
Havuçları rendeleyin.
Soğanları doğrayın. Kıymayla iyice karıştırıp tuzu ve karabiberi ekleyin. Biberlerin tepelerini kesip çekirdeklerini çıkaın. Biberlerin içini, kıyma ve sebze karışımlarıyla doldurun.
Doldurulmuş biberleri bir tencereye yerleştirin.
Tencereye 3-4 fincan su ekleyip kapağını kapatın. Kaynadıktan sonra en düşük ateşte bir saat pişirin. Dolmayı servis ederken mutlaka suyundan da ekleyin. Sarımsaklı ev yapımı yoğurt ile servis edebilirsiniz.
VÜCUDUN ŞİFRESİ BAĞIRSAK 6 / HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
YARIN: TEK SUÇLU GENLER Mİ?
Modern toplumda hasta olmayan bir çocuk bulmak çok zor... Astım, egzama, diyabet, alerjiler, saman nezlesi, sindirim bozuklukları, adeta salgın boyutuna ulaştı. Otizmli çocukların kardeşlerinde de egzama, astım ve bu hastalıklar görülüyor. Bu sağlık sorunların hepsi birbirinden farklı görünse de ortak noktası tehlikelere açık bir bağışıklık sistemi... Böyle bir sistem, çevreden gelecek tüm tehlikelere açık. Aşı, bağışıklık sistemine büyük bir saldırıdır. Normal bağışıklığı olan çocuklar için belirli bir bağışıklık tepkisi beklenerek üretilir. Ancak zaten bağışıklık sistemi zayıf olan bir çocuğa bu aşıyı yapmak bardağı taşıran son damladır. Bu aşı, otizm, astım, egzama ve diyabet gibi hastalıkları tetikler. Çocuğun bağışıklık sistemi zayıfsa aşı olmasa bile hastalanabilir. Bunda belirleyici faktörü aşılar değil çocuğun bağışıklık sistemi oluşturur. Aşıları, otizmin doğrudan sebebi olarak göremeyiz ama bağışıklığı düşük çocuklarda çok zararlı olabilir ve çocuklarda hastalığı tetikleyebilir. Bu nedenle bir bebeğin aşı kararı verilmeden önce kapsamlı incelenmesi gerekir. Bebekte bağırsak sorunlarının olup olmaması ve bağışıklık durumunun değerlendirilmesi şarttır. Egzama, astım, sindirim problemi ve bağırsak florası ile bağışıklık sistemi risk altında olanların aşılanmaması gerekir. Otizmli çocukların kardeşlerine, egzama, astım, epilepsi ve diyabetli çocuklara da aşı yapılmamalıdır.
NE YEMELi? ZENCEFiL MUCiZESi
GAPS hastası, su, taze sıkılmış meyve suları ve et/balık suyu tüketmelidir. Yetişkinler açık çay ve kahve içebilirler. Çay ve kahve hazır değil, taze yapılmış olmalıdır. Çayın içine bir dilim limon atmak faydalıdır. Bunların yanında taze zencefil çayı, sindirime yardımcı olur. Süt yerine kullanılan ev yapımı badem sütü ve ev yapımı Hindistan cevizi sütü tüketilebilir. Su içmek çok faydalı bir alışkanlıktır. En iyisi mineralli sudur. Suya bir dilim limon veya bir tatlı kaşığı elma sirkesi katmak faydalıdır. Taze sıkılmış meyve-sebze suları da karaciğere destek olurlar.
NE YEMEMELi? SOYA MASUM DEĞİL
SOYA, işlenmiş gıdaların çoğunda yani margarinlerde, salata soslarında ve diğer soslarda, ekmeklerde, bisküvilerde, pizzalarda, bebek mamalarında, keklerde ve vejetaryen ürünlerde bulunur. Uzak Doğu'da yetişen bu bitkinin Batı'da kullanım şekli farklıdır. Alüminyum içerisinde bekletilen soya, demans ve Alzheimer hastalıklarına neden olur. Araştırmalar, soya ile akıl hastalıkları arasındaki bağı gösterir. Soya, GAPS hastalarında tiroit fonksiyonlarını bozar. Çoğu otizmli çocuğun soyaya alerjisi vardır. Soyanın menopoz tedavisinde popüler olmasının sebebi, doğal östrojen içermesidir. Ancak bu östrojen hormonu, çocuklarda hormonal dengesizliğe neden olabilir.
SAKIN TÜKETMEYİN!
DR. Natasha Campbell- McBride, GAPS'lı hastaların tüketmemesi gerektiği besinleri sıralıyor: ● Kestane ● Kızartma yağları ● Krem peynir ● Kuskus ● Laktoz ● Makarna ● Maş fasulyesi ● Konserve meyveler ● Nohut ● Patates ● Mısır ve mısır nişastası
TARİF BİBER DOLMASI
Malzemeler:
6 dolmalık biber
Yarım kilo tam yağlı kıyma
2 orta boy havuç
1 büyük soğan
Tuz ve karabiber
Hazırlanışı:
Havuçları rendeleyin.
Soğanları doğrayın. Kıymayla iyice karıştırıp tuzu ve karabiberi ekleyin. Biberlerin tepelerini kesip çekirdeklerini çıkaın. Biberlerin içini, kıyma ve sebze karışımlarıyla doldurun.
Doldurulmuş biberleri bir tencereye yerleştirin.
Tencereye 3-4 fincan su ekleyip kapağını kapatın. Kaynadıktan sonra en düşük ateşte bir saat pişirin. Dolmayı servis ederken mutlaka suyundan da ekleyin. Sarımsaklı ev yapımı yoğurt ile servis edebilirsiniz.
VÜCUDUN ŞİFRESİ BAĞIRSAK 6 / HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
YARIN: TEK SUÇLU GENLER Mİ?
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