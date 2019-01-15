Kısırlığı 'erken' kovalayın!

Modern çağ, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bunların başında hiç şüphesiz kısırlık geliyor. Evli çiftlerin kabusu haline gelen bu durum, kimi zaman yuva bile yıkabiliyor! Peki, ne oluyor da kısırlık bu kadar hızla yayılıyor? Şüphesiz bunda şehirleşmiş yaşama uyum ve beslenme alışkanlıklarındaki değişim büyük rol oynuyor. Doğal besinlerin yerini alan hazır gıdalar, anne baba adaylarının doğurganlığını olumsuz etkiliyor. VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gökhan Gümüştaş, kadınlarda görülen kısırlığın şifrelerini açıklıyor...
ÇARE TÜP BEBEK...
Ülkemizde her 100 çiftten 15'i çocuk sahibi olmakta güçlük çekiyor. Bu oran Avrupa ve ABD ile karşılaştırıldığında benzer oranlar çıkıyor. Her yıl ülkemizde kısırlık oranında belirgin bir artış görülüyor. Bu artış devam ederse 2050'li yıllarda tüm bebeklerin tüp bebek yöntemi ile dünyaya geleceği ön görülüyor. Günümüzde kadınların kariyer planı nedeniyle gebeliğini ileri yaşlara ertelemesi, kısırlığın ana nedenini oluşturuyor. Yaş ile değişmekle beraber 1 yıllık düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebe kalamayan çiftlerin mutlaka bir doktora başvurması gerekiyor.
ERKEKLER DE RİSK ALTINDA
Erkeklerde sperm sayı, hareket ve kalitesinin bozukluğu, sertleşme ve cinsel birleşme problemleri kısırlığa neden oluyor. Kadınlarda ise yumurtlama problemleri ve tüp geçirgenliği gebe kalmayı zorlaştırıyor. Stres ve beslenme kısırlıkta aktif rol oynuyor. 18 yaş altı ve 35 yaş üstü gebelikler, daha yüksek risk taşıyor. Düzenli beslenilmesi ve sağlıklı bebekler için kariyer planlamasına kurban edilmeyecek yaşlarda gebe kalınması gerekiyor.
ÇÖREK OTU TÜKETİN
Uzmanlar, kadınlarda kısırlığı engelleyen besinleri şöyle sıralıyor:
KARNABAHAR: içerdiği B6 ile kısırlığı önler. Ispanak, muz, bamya, soğan, brokoli, kabak, karalahana, Brüksel lahanası, bezelye ve turp da anne olmayı kolaylaştırır.
KEÇİBOYNUZU: Cinsel gücü artırır.
Sperm kalitesini destekler.
Çocuk sahibi olmayı kolaylaştırır.
AHUDUDU: Kadın ve erkekte üremeyi destekler.
BİBER: Çiğ olarak yemek, kısırlığı engeller.
KUŞKONMAZ: Kısırlığın doğal ilacıdır.
ZENCEFİL: Kadın ve erkeklerde üremeyi destekler.
ISPANAK: Sperm kalitesini destekler.
ÇÖREK OTU: Üreme hücrelerinin sayısını ve kalitesini artırır.
ÇİFTLERİN KABUSU KISIRLIK 1 / DR. GÖKHAN GÜMÜŞTAŞ
YARIN: ERKEKLERE SICAK TEHLİKE
ÇARE TÜP BEBEK...
Ülkemizde her 100 çiftten 15'i çocuk sahibi olmakta güçlük çekiyor. Bu oran Avrupa ve ABD ile karşılaştırıldığında benzer oranlar çıkıyor. Her yıl ülkemizde kısırlık oranında belirgin bir artış görülüyor. Bu artış devam ederse 2050'li yıllarda tüm bebeklerin tüp bebek yöntemi ile dünyaya geleceği ön görülüyor. Günümüzde kadınların kariyer planı nedeniyle gebeliğini ileri yaşlara ertelemesi, kısırlığın ana nedenini oluşturuyor. Yaş ile değişmekle beraber 1 yıllık düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebe kalamayan çiftlerin mutlaka bir doktora başvurması gerekiyor.
ERKEKLER DE RİSK ALTINDA
Erkeklerde sperm sayı, hareket ve kalitesinin bozukluğu, sertleşme ve cinsel birleşme problemleri kısırlığa neden oluyor. Kadınlarda ise yumurtlama problemleri ve tüp geçirgenliği gebe kalmayı zorlaştırıyor. Stres ve beslenme kısırlıkta aktif rol oynuyor. 18 yaş altı ve 35 yaş üstü gebelikler, daha yüksek risk taşıyor. Düzenli beslenilmesi ve sağlıklı bebekler için kariyer planlamasına kurban edilmeyecek yaşlarda gebe kalınması gerekiyor.
ÇÖREK OTU TÜKETİN
Uzmanlar, kadınlarda kısırlığı engelleyen besinleri şöyle sıralıyor:
KARNABAHAR: içerdiği B6 ile kısırlığı önler. Ispanak, muz, bamya, soğan, brokoli, kabak, karalahana, Brüksel lahanası, bezelye ve turp da anne olmayı kolaylaştırır.
KEÇİBOYNUZU: Cinsel gücü artırır.
Sperm kalitesini destekler.
Çocuk sahibi olmayı kolaylaştırır.
AHUDUDU: Kadın ve erkekte üremeyi destekler.
BİBER: Çiğ olarak yemek, kısırlığı engeller.
KUŞKONMAZ: Kısırlığın doğal ilacıdır.
ZENCEFİL: Kadın ve erkeklerde üremeyi destekler.
ISPANAK: Sperm kalitesini destekler.
ÇÖREK OTU: Üreme hücrelerinin sayısını ve kalitesini artırır.
ÇİFTLERİN KABUSU KISIRLIK 1 / DR. GÖKHAN GÜMÜŞTAŞ
YARIN: ERKEKLERE SICAK TEHLİKE
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