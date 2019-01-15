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Ciğeri yandı!

Ciğeri yandı!
Denizli'de 4 çocuk sahibi Mehmet Çukur (76) ve eşi Şehri Çukur'un (72) yaşadığı evde, geçen 9 Ocak günü elektrik kontağından çıktı. Ev kullanılamaz hale geldi. Şehri Çukur, oğlu Barış Çukur'un (33) yaşadığı eve taşındı, hurdacılık yapan eşi Mehmet Çukur ise çocuklarıyla sorunları olduğu için atık kağıt ve hurda topladığı triportörde yaşamaya başladı. Yaşlı kadın, gözyaşları içinde yetkililerden yardım istedi. Yangından canlarını zor kurtardıklarını anlatan Çukur, "Bu kış gününde evsiz kaldık. Yardım bekliyorum" dedi.

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