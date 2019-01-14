Dr. Natasha Campbell McBride, tıpta çığır açtı. Hastalıklarla ilgili yapılan araştırmaları baştan yazdırdı. Kanserden otizme tüm hastalıkların bağırsaklardan yayıldığını anlattı. Geliştirdiği GAPS Diyeti ile otizmli oğlunu iyileştirmeyi başardı. Türk mutfağına övgüler yağdıran McBride, kelle paça ile otizmi tedavi ettiğini açıkladı. Günümüzde sık görülen epilepsi hastalığından kurtulmada, beslenme alışkanlıklarının önemini vurguladı. Şu bilgileri paylaştı... Deneyimlerime göre öğrenme bozukluğu olan çocukların yüzde 30'unda ve otizmli çocukların çoğunluğunda epilepsi nöbetleri görülür. Eplipsi, bazılarında istemsiz hareketler, tikler, spazmlar ve asabi hareketler ile belirti verir. Epilepsi günümüzde hala 'sebebi bilinmeyen' bir durumdur. Günümüzde doktorlar epilepsiyi yalnızca ilaçla tedavi eder. Tek nöbet geçirmiş çocukların yüzde 70'i bile ömür boyu epilepsi ilacına mahkum edilir. Bu da çocuğun beyin hücrelerinin yavaş yavaş ölmesine ve işlevini kaybetmesine neden olur. Öte yandan epilepsi ilaçlarının çoğu, kemikleri de olumsuz etkiler. Kemik kırılmalarına zemin hazırlar. Epilepsi nöbetleri, B6 eksikliğine neden olur. Bu hastalara B6 vitamini verildiğinde nöbetlerin azaldığı görülür. Ancak modern tedaviler, ne yazık ki vitamin değil ilaç ağırlıklıdır. Epilepsi vakalarında yağ ağırlıklı katojenik diyetler etkilidir. Öğünler genel olarak yoğun krema, tereyağı, yumurta, et ve nişastasız sebze meyve içerir. Her öğünün uzman bir diyetisyen tarafından hesaplanması gerekir. Bu diyet ile nöbetlerde yüzde 50 azalma görülür. Hastaların yüzde 10'u ise nöbetlerden kesin olarak kurtulur. Benim uyguladığım GAPS Diyeti de epilepsi de benzer etki gösterir.
NE YEMEMELi? ŞEKERE HAYIR
Bir dönem 'beyaz ölüm' olarak adlandırılan şekerin dünyada tüketimi son yüzyılda aşırı boyutlara ulaştı. Ortalama bir Avrupa vatandaşı, yılda 90 gram şeker tüketiyor. Şeker, her yerde ve içinde şeker olmayan işlenmiş bir gıda bulmak çok zor. Kan şekerinin hızla yükselmesine neden olan şeker, bağırsak florasına zarar verir. GAPS hastalarının bağışıklık sistemini olumsuz etkiler. Toplumda görülen magnezyum eksikliğine de şeker tüketimi neden olur. Kekler, tatlılar ve hazır pek çok yiyecek, şekerle yapılır ve hepsinin ana maddesi undur. Bunun yanında renklendirici, koruyucu ve tatlandırıcı gibi pek çok kimyasal da içerirler. Modern beslenme alışkanlıklarımız içinde yer alan meşrubatlar, en büyük şeker kaynaklarıdır. Bir kutu gazlı içecekte 10 tatlı kaşığı şeker vardır. Meyve suları da işlenmiş meyve şekeri barındırır. Taze sıkılmış olmadığı sürece bu ürünleri diyetinizden çıkartmalısınız. Gıda endüstrisinin ürettiği ürünler, ksilitol, mısır şurubu, agave şurubu ve diğer şuruplar içerir. GAPS'lı hastaların market raflarındaki işlenmiş ürünlerin hepsinden uzak durması gerekir.
NE YEMELi? BAL GİBİ ŞİFA!
Bütün doğal balları tüketebilirsiniz. Ancak tüketeceğiniz balın vitaminlerini kaybetmemesi için mümkün olduğunca az işlenmiş olmasına dikkat edin. Bal, GAPS hastalarının sindirim sistemi için çok faydalıdır. 17. yüzyılda şekerle tanışılana kadar insanların kullandığı tek tatlandırıcı baldı. 17 yüzyıldan sonra şeker daha bol ve ucuz olduğu için balın yerini aldı ve şekere bağlı hastalıklar ortaya çıkmaya başladı. Bal, Yunan mitolojisinde 'Tanrılara layık yiyecek' olarak adlandırılır. Geleneksel olarak sindirim bozuklukları, üst solunum yolu rahatsızlıkları, eklem iltihabı, kansızlık, uykusuzluk, baş ağrısı, halsizlik ve kansere karşı kullanılır. Tedavi amaçlı açık yaralara, egzamaya ve isiliğe karşı faydalıdır.
SAKIN TÜKETMEYİN!
● Dondurma (hazır)
● Ekmek mayası
● Enerji içecekleri
● İşlenmiş konserve etler
● Keçi peyniri
● Gazlı içecekler
● Kahvaltılık gevrekler
● İrmik
● Jambon
● Kakao tozu
● Hazır kahve
● Kabartma tozu
● Keçiboynuzu (DEVAMI YARIN...)
TARİF BAL KABAĞI KEKİ
Malzemeler:
2 fincan dolusu rendelenmiş bal kabağı
Yarım fincan bal
Yarım fincan tereyağı
3 fincan öğütülmüş badem
3 elma
Hazırlanışı:
Pişirme kabını yağlayın. Tabanına çekirdekleri alınıp dilimlenmiş elmaları dizin. Malzemelerin geri kalanını blenderdan geçirin ve karışımı elmaların üzerine yayın. Yüzeyini düzleştirip 150-170 derecede 40-50 dakika pişirin.
VÜCUDUN ŞİFRESİ BAĞIRSAK 5 / Dr. Natasha Campbell McBride
YARIN: KIZAMIK AŞISI VE OTİZM
NE YEMEMELi? ŞEKERE HAYIR
Bir dönem 'beyaz ölüm' olarak adlandırılan şekerin dünyada tüketimi son yüzyılda aşırı boyutlara ulaştı. Ortalama bir Avrupa vatandaşı, yılda 90 gram şeker tüketiyor. Şeker, her yerde ve içinde şeker olmayan işlenmiş bir gıda bulmak çok zor. Kan şekerinin hızla yükselmesine neden olan şeker, bağırsak florasına zarar verir. GAPS hastalarının bağışıklık sistemini olumsuz etkiler. Toplumda görülen magnezyum eksikliğine de şeker tüketimi neden olur. Kekler, tatlılar ve hazır pek çok yiyecek, şekerle yapılır ve hepsinin ana maddesi undur. Bunun yanında renklendirici, koruyucu ve tatlandırıcı gibi pek çok kimyasal da içerirler. Modern beslenme alışkanlıklarımız içinde yer alan meşrubatlar, en büyük şeker kaynaklarıdır. Bir kutu gazlı içecekte 10 tatlı kaşığı şeker vardır. Meyve suları da işlenmiş meyve şekeri barındırır. Taze sıkılmış olmadığı sürece bu ürünleri diyetinizden çıkartmalısınız. Gıda endüstrisinin ürettiği ürünler, ksilitol, mısır şurubu, agave şurubu ve diğer şuruplar içerir. GAPS'lı hastaların market raflarındaki işlenmiş ürünlerin hepsinden uzak durması gerekir.
NE YEMELi? BAL GİBİ ŞİFA!
Bütün doğal balları tüketebilirsiniz. Ancak tüketeceğiniz balın vitaminlerini kaybetmemesi için mümkün olduğunca az işlenmiş olmasına dikkat edin. Bal, GAPS hastalarının sindirim sistemi için çok faydalıdır. 17. yüzyılda şekerle tanışılana kadar insanların kullandığı tek tatlandırıcı baldı. 17 yüzyıldan sonra şeker daha bol ve ucuz olduğu için balın yerini aldı ve şekere bağlı hastalıklar ortaya çıkmaya başladı. Bal, Yunan mitolojisinde 'Tanrılara layık yiyecek' olarak adlandırılır. Geleneksel olarak sindirim bozuklukları, üst solunum yolu rahatsızlıkları, eklem iltihabı, kansızlık, uykusuzluk, baş ağrısı, halsizlik ve kansere karşı kullanılır. Tedavi amaçlı açık yaralara, egzamaya ve isiliğe karşı faydalıdır.
SAKIN TÜKETMEYİN!
● Dondurma (hazır)
● Ekmek mayası
● Enerji içecekleri
● İşlenmiş konserve etler
● Keçi peyniri
● Gazlı içecekler
● Kahvaltılık gevrekler
● İrmik
● Jambon
● Kakao tozu
● Hazır kahve
● Kabartma tozu
● Keçiboynuzu (DEVAMI YARIN...)
TARİF BAL KABAĞI KEKİ
Malzemeler:
2 fincan dolusu rendelenmiş bal kabağı
Yarım fincan bal
Yarım fincan tereyağı
3 fincan öğütülmüş badem
3 elma
Hazırlanışı:
Pişirme kabını yağlayın. Tabanına çekirdekleri alınıp dilimlenmiş elmaları dizin. Malzemelerin geri kalanını blenderdan geçirin ve karışımı elmaların üzerine yayın. Yüzeyini düzleştirip 150-170 derecede 40-50 dakika pişirin.
VÜCUDUN ŞİFRESİ BAĞIRSAK 5 / Dr. Natasha Campbell McBride
YARIN: KIZAMIK AŞISI VE OTİZM
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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