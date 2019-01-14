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Bir koğuş 'Öykü'sü!

3.5 yaşındaki Öykü’nün yaşaması ilik nakline bağlıydı. “Koğuş arkadaşlarımızla donör olmak istiyoruz” diyen , gazetemize ikinci mektubunu yolladı. Kan bağışı kampanyasının tüm cezaevlerini kapsaması ve gerekli izinlerin verilmesi için ’na çağrı yaptı. Diğer kader mahkumları ise ‘Biz de varız” diyerek ‘iyilik hareketine’ destek çıktı.

Bir koğuş 'Öykü'sü!
Türkiye, lösemiyle mücadele eden Öykü Arin Yazıcı için seferberlik ilan etti. 'de yaşayan 3.5 yaşındaki Öykü'nün iyileşmesi için ilik nakli gerekliydi. Ancak yurt içinde ve dışında başlatılan kampanyalar sonuç vermedi. Kader mahkumları, yaşaması ilik nakline bağlı olan Öykü için kenetlendi.



BAKANLIĞA MEKTUP
Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C-13 Koğuşu'nda yatan Erol Aktaş, Magazin Müdürümüz Özge Gürcan'a çok anlamlı bir mektup gönderdi. Aktaş, mektubunda koğuş arkadaşlarıyla birlikte Öykü için donör olmak istediklerini bildirdi. , cezaevinden gelen iyilik çağrısını manşetten verdi. İyilik çağrısı gazetemizde geniş yer bulan Aktaş, cezaevlerinde kan bağışı hareketini başlatmak amacıyla harekete geçti. Gürcan'a ikinci mektubunu gönderen Aktaş, mektubunda Öykü için yurt genelindeki tüm cezaevlerinde kan bağışı kampanyası başlatılması için Adalet Bakanlığı'na seslendi. 'na gönderdiği talep mektubunun bir örneğini de gazetemize yollayan Aktaş, Öykü'nün zamanının azaldığını ve cezaevlerini kapsayan bağış kampanyası için gerekli izinlerin bir an önce verilmesi gerektiğini bildirdi.




, bakanlığa yolladığı mektubun bir örneğini de TAKVİM'e gönderdi.




METRİS ÇAĞRISI
Aktaş'ın kan bağışı çağrısına mahkumlardan destek geldi. TAKVİM'e mektup yollayan Metris 1 No'lu T 'nda yatan İbrahim Halil Yalçın da "A-27 Koğuşu'ndayız. Öykü'yü kurtarmak için biz de donör olmaya hazırız" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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