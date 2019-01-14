Bir koğuş 'Öykü'sü!

Türkiye, lösemiyle mücadele eden Öykü Arin Yazıcı için seferberlik ilan etti. İzmir'de yaşayan 3.5 yaşındaki Öykü'nün iyileşmesi için ilik nakli gerekliydi. Ancak yurt içinde ve dışında başlatılan kampanyalar sonuç vermedi. Kader mahkumları, yaşaması ilik nakline bağlı olan Öykü için kenetlendi.
BAKANLIĞA MEKTUP
Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C-13 Koğuşu'nda yatan Erol Aktaş, Magazin Müdürümüz Özge Gürcan'a çok anlamlı bir mektup gönderdi. Aktaş, mektubunda koğuş arkadaşlarıyla birlikte Öykü için donör olmak istediklerini bildirdi. TAKVİM, cezaevinden gelen iyilik çağrısını manşetten verdi. İyilik çağrısı gazetemizde geniş yer bulan Aktaş, cezaevlerinde kan bağışı hareketini başlatmak amacıyla harekete geçti. Gürcan'a ikinci mektubunu gönderen Aktaş, mektubunda Öykü için yurt genelindeki tüm cezaevlerinde kan bağışı kampanyası başlatılması için Adalet Bakanlığı'na seslendi. Adalet Bakanlığı'na gönderdiği talep mektubunun bir örneğini de gazetemize yollayan Aktaş, Öykü'nün zamanının azaldığını ve cezaevlerini kapsayan bağış kampanyası için gerekli izinlerin bir an önce verilmesi gerektiğini bildirdi.
Erol Aktaş, bakanlığa yolladığı mektubun bir örneğini de TAKVİM'e gönderdi.
METRİS ÇAĞRISI
Aktaş'ın kan bağışı çağrısına mahkumlardan destek geldi. TAKVİM'e mektup yollayan Metris 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan İbrahim Halil Yalçın da "A-27 Koğuşu'ndayız. Öykü'yü kurtarmak için biz de donör olmaya hazırız" dedi.
BAKANLIĞA MEKTUP
Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C-13 Koğuşu'nda yatan Erol Aktaş, Magazin Müdürümüz Özge Gürcan'a çok anlamlı bir mektup gönderdi. Aktaş, mektubunda koğuş arkadaşlarıyla birlikte Öykü için donör olmak istediklerini bildirdi. TAKVİM, cezaevinden gelen iyilik çağrısını manşetten verdi. İyilik çağrısı gazetemizde geniş yer bulan Aktaş, cezaevlerinde kan bağışı hareketini başlatmak amacıyla harekete geçti. Gürcan'a ikinci mektubunu gönderen Aktaş, mektubunda Öykü için yurt genelindeki tüm cezaevlerinde kan bağışı kampanyası başlatılması için Adalet Bakanlığı'na seslendi. Adalet Bakanlığı'na gönderdiği talep mektubunun bir örneğini de gazetemize yollayan Aktaş, Öykü'nün zamanının azaldığını ve cezaevlerini kapsayan bağış kampanyası için gerekli izinlerin bir an önce verilmesi gerektiğini bildirdi.
Erol Aktaş, bakanlığa yolladığı mektubun bir örneğini de TAKVİM'e gönderdi.
METRİS ÇAĞRISI
Aktaş'ın kan bağışı çağrısına mahkumlardan destek geldi. TAKVİM'e mektup yollayan Metris 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan İbrahim Halil Yalçın da "A-27 Koğuşu'ndayız. Öykü'yü kurtarmak için biz de donör olmaya hazırız" dedi.
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