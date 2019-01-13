Psikolojik sorunları olan kadın denize atladı. Son anda kurtarıldı. Olay dün Trabzon'da yaşandı. Hemşire olan Belgin Güner kayalıklardan denize atladı. Durumu fark eden bir vatandaş polise haber verdi. Ekipler, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'ndan yardım istedi. Teçhizatı olmadan suya atlayan Astsubay Üstçavuş Abdullah Yeltirik, Güner'i kıyıya çıkardı. Genç kadın hemen hastaneye kaldırıldı.
Yeltirik, "Üzerimi çıkarıp direkt suya atladım ve kazazedeyi kurtardım. Aldığımız eğitimlerin faydasını burada gördük. Vatandaşın güvenliği bizim can güvenliğimizden daha önemli" diye konuştu.
İzmir'de İrem Coşkun (18), yılbaşı akşamı Kordon'daki seyir terasında gezinirken denize düştü. Çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Ancak yüzme bilen yoktu. Kimse suya atlamadı, genç kızı boğularak hayatını kaybetti.
Yeltirik, "Üzerimi çıkarıp direkt suya atladım ve kazazedeyi kurtardım. Aldığımız eğitimlerin faydasını burada gördük. Vatandaşın güvenliği bizim can güvenliğimizden daha önemli" diye konuştu.
İzmir'de İrem Coşkun (18), yılbaşı akşamı Kordon'daki seyir terasında gezinirken denize düştü. Çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Ancak yüzme bilen yoktu. Kimse suya atlamadı, genç kızı boğularak hayatını kaybetti.
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