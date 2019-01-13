Özel darp otobüsü! Bursa’da özel halk otobüsü şoförü, yaşlı çiftle tartıştı. Kadını tokatladı, adamın da burnunu kırdı...

Otobüs yolculuğu hastanede bitti. Olay dün Bursa'da meydana geldi. Özel halk otobüsünde seyahat eden yolcular, durakta inmek istedi ama düğmeye basmadı. Taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı. Otobüs şoförü küfür etti. Hüseyin Güleç (73) ve eşi Alev Güleç (68) uyarıda bulundu. Öfkeli adam, yaşlı kadına tokat attı. Kocasının da burnunu kırdı. Güleç çift, önce hastaneye sonra karakola gitti. Hüseyin Güleç, "Çok fazla küfür etti. Ben çileden çıktım. Bir anda iki yumruk attı" dedi. Alev Güleç ise, "Doktordan raporumuzu aldık. Bu tür olaylara maruz kalmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.