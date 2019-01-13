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Kalp kardeşliği

Doğuştan sağ eli olmayan 13 yaşındaki , 7 üniversite öğrencisi tarafından gönüllü olarak üretilen robot el sayesinde hayallerine kavuştu. Melisa, ‘Artık ellerimle kalp yapabiliyorum. Şimdi çok mutluyum” dedi.

Kalp kardeşliği
İstanbul'da yaşayan ortaokul öğrencisi Melisa Gökgöz'ün (13) doğuştan sağ eli yoktu. Bir belediyede işçi olarak çalışan baba Esat ve anne Muazzez Gökgöz'ün tüm çabalarına rağmen maddi yetersizlikler nedeniyle robot ele ulaşamayan Melisa'nın hayalleri, sayesinde gerçek oldu. 7 üniversite öğrencisi de Melisa'nın bu hayalini emekleriyle destekledi. Robotel Türkiye'den gelen talep üzerine çalışmalara başlayan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencileri, Merve Boşnaz, İremnaz Çay, , Mustafa Bekir, Abdülkerim Aksak, Muaz Dervent ve Hüseyin Muhammedi bir ay gibi kısa bir sürede Melisa için gerekli olan robot eli tasarladı.



Melisa'nın elinin ölçülerini almak için öncelikle Gökgöz Ailesi'ni üniversiteye davet ettiklerini anlatan Yazılım Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Sinem Sera Ertaş, "Biz öncelikle Robotel Türkiye ile gönüllü olarak iletişime geçtik. Onların toplantılarına katıldık ve bu sürecin nasıl işleyeceğiyle ilgili bilgi aldık. Sonrasında Melisa'nın bilgileri bize ulaştırıldı. Melisa'nın bilgilerine ulaştıktan sonra aileyi okulumuzda misafir ederek Melisa'nın el ölçülerini aldık. Ölçeklendirme, boyutlandırma gibi süreçlerden sonra 3 boyutlu yazıcıları kullanarak baskı sürecini tamamladık. Baskı sürecinin ardından montajlamayı yaptık. Melisa'yı çağırıp yaptığımız eli denedik. Deneme süreci çok başarılı geçti" dedi. Sağ eli olmadığından çocukluğundan bu yana istediği kalp işaretini yapamadığını belirten Melisa, "Şimdi kalp işareti yapabiliyorum. Bunu onların sayesinde başardım" diye konuştu.
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