Kalp kardeşliği

İstanbul'da yaşayan ortaokul öğrencisi Melisa Gökgöz'ün (13) doğuştan sağ eli yoktu. Bir belediyede işçi olarak çalışan baba Esat ve anne Muazzez Gökgöz'ün tüm çabalarına rağmen maddi yetersizlikler nedeniyle robot ele ulaşamayan Melisa'nın hayalleri, Robotel Türkiye sayesinde gerçek oldu. 7 üniversite öğrencisi de Melisa'nın bu hayalini emekleriyle destekledi. Robotel Türkiye'den gelen talep üzerine çalışmalara başlayan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencileri, Merve Boşnaz, İremnaz Çay, Sinem Sera Ertaş, Mustafa Bekir, Abdülkerim Aksak, Muaz Dervent ve Hüseyin Muhammedi bir ay gibi kısa bir sürede Melisa için gerekli olan robot eli tasarladı.
Melisa'nın elinin ölçülerini almak için öncelikle Gökgöz Ailesi'ni üniversiteye davet ettiklerini anlatan Yazılım Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Sinem Sera Ertaş, "Biz öncelikle Robotel Türkiye ile gönüllü olarak iletişime geçtik. Onların toplantılarına katıldık ve bu sürecin nasıl işleyeceğiyle ilgili bilgi aldık. Sonrasında Melisa'nın bilgileri bize ulaştırıldı. Melisa'nın bilgilerine ulaştıktan sonra aileyi okulumuzda misafir ederek Melisa'nın el ölçülerini aldık. Ölçeklendirme, boyutlandırma gibi süreçlerden sonra 3 boyutlu yazıcıları kullanarak baskı sürecini tamamladık. Baskı sürecinin ardından montajlamayı yaptık. Melisa'yı çağırıp yaptığımız eli denedik. Deneme süreci çok başarılı geçti" dedi. Sağ eli olmadığından çocukluğundan bu yana istediği kalp işaretini yapamadığını belirten Melisa, "Şimdi kalp işareti yapabiliyorum. Bunu onların sayesinde başardım" diye konuştu.
Melisa'nın elinin ölçülerini almak için öncelikle Gökgöz Ailesi'ni üniversiteye davet ettiklerini anlatan Yazılım Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Sinem Sera Ertaş, "Biz öncelikle Robotel Türkiye ile gönüllü olarak iletişime geçtik. Onların toplantılarına katıldık ve bu sürecin nasıl işleyeceğiyle ilgili bilgi aldık. Sonrasında Melisa'nın bilgileri bize ulaştırıldı. Melisa'nın bilgilerine ulaştıktan sonra aileyi okulumuzda misafir ederek Melisa'nın el ölçülerini aldık. Ölçeklendirme, boyutlandırma gibi süreçlerden sonra 3 boyutlu yazıcıları kullanarak baskı sürecini tamamladık. Baskı sürecinin ardından montajlamayı yaptık. Melisa'yı çağırıp yaptığımız eli denedik. Deneme süreci çok başarılı geçti" dedi. Sağ eli olmadığından çocukluğundan bu yana istediği kalp işaretini yapamadığını belirten Melisa, "Şimdi kalp işareti yapabiliyorum. Bunu onların sayesinde başardım" diye konuştu.
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