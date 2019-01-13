Helal olsun

Bursa'da yurt dışında yaşayan çocuklarına göndermek için bankadan çektiği 46 bin 730 lirayı takside unutan kadın büyük panik yaşadı. Ardından parası verildi. Takside bir poşetin unutulduğunu fark eder etmez polise haber verdiğini anlatan şoför Fahrettin Akşar, "Polis nezaretinde parayı teyzemize teslim ettik. Parayı çocuklarına göndereceği söyledi. Çok teşekkür etti" dedi. Akşar'a duyarlı davranışından dolayı teşekkür eden Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Topçu da "Meslektaşımız Akşar, bu hassasiyetiyle taksicilik mesleğine yakışır bir harekette bulundu" ifadesinde bulundu. Parasına kavuşan kadın, "Çok mutluyum. Fahrettin Akşar'a çok teşekkür ediyorum. O gerçekten çok ama çok iyi bir insan" yorumunu yaptı.
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