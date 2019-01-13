Akıl sağlığının asıl merkezi mide ve bağırsak! Glütensiz beslenmek gerek...



DR. Natasha Campbell- McBride, araştırmalarıyla tıpta çığır açtı. Geliştirdiği GAPS Diyeti ile otizmli oğlunu iyileştirmeyi başardı. Bugün de şizofreni ve tahıl tüketimi arasındaki bağlantıyı açıkladı. Ekmeğin, şizofren yaptığını anlattı. TAKVİM okuyucularıyla şu bilgileri paylaştı... Depresyon, bipolar bozukluk, disleksi ve şizofreni hastalıklarının çok fazla örtüşen özelliği var. Şizofreni tam olarak ortaya çıkmadan önce yıllarca depresyon belirtileri gösterir. Şizofreni hasalarının aile üyelerinde de disleksi, depresyon ve otizm şikayetleri görülür. Pek çok araştırma, şizofreni hastalarında kalp, diyabet, akciğer ve bağışıklık sistemi bozuklukları olduğunu da gösterir. Şizofreni hastalarında asıl besin eksikliği, sindirim sisteminde bulunur. Psikiyatrist Philippe Pinel, 200 yıl önce akıl sağlığının asıl merkezinin mide ve bağırsakta olduğunu söylemiştir.