Modacı Victoria Beckham; evliliği, çocukları ama en çok da güzelliği ile dikkatleri çekti. 44 yaşındaki başarılı iş kadını güzel ve fit kalma sırrının Omega 3 tüketmekten geçtiğini söyledi. Her gün bir öğününe mutlaka somon, sardalya gibi balıkları eklediğini belirtti. Bu sayede cildinin kırışmadığını ve teninin ışıldadığını sözlerine ekledi.
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