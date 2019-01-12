'Duygu'landık

Soğuk havada sokak hayvanlarına yardım eden vatandaşlar, yürekleri titretti. Onlardan biri de Zonguldak'ta yaşayan Duygu Elma idi. Genç kız, geçen hafta yerde yatan sokak köpeğinin üşüdüğünü fark etti. Hiç düşünmeden boynundaki şalı çıkartıp köpeğin üzerine örten genç kızın bu hareketi, herkesi derinden etkiledi. "İnsanlık vazifemi yaptım" diyen genç kızın bu davranışı, İngiltere'nin de gündemindeydi. 'Ladbible' isimli İngiliz haber sitesi, yaptığı insanlık karşısında Duygu'yu öve öve bitiremedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.