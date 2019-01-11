İşte kalbin düzgün çalışmadığını gösteren 6 önemli işaret

Türkiye'de yılda 230 bin kişi, kalpdamar hastalıklarına yakalanıyor. Doğru beslenme hayat kurtarıyor. Balık, ceviz, fındık, muz ve domates gibi besinler, kalp krizi riskini azaltıyor. Uzmanlar, kalbin düzgün çalışmadığını gösteren 6 önemli işareti sıralıyor:
KOLLARA YAYILAN AĞRI: Kola yayılan ağrı, kalbin önemli sinyali oluyor.
ŞİDDETLI ÖKSÜRÜK: Şiddetli öksürük, kalp yetmezliğine işaret ediyor.
AYAKLARDA ŞİŞLİK: Kalbin iyi şekilde pompalanmaması, şişliğe neden oluyor. Özellikle ayağınızda çorap giydiğinizde izleri oluşuyorsa mutlaka doktora görünmek gerekiyor.
İŞTAHSIZLIK: Kalp hastalarında mide bulantısı ve iştahsızlık görülebiliyor.
CİLTTE MAVİMSİ BİR RENK: Kan akışının azalması nedeniyle deri rengi mavimsi bir renk alabiliyor.
BAYILMA: Kalbin kanı iyi pompalayamaması bilinç kaybına ve bayılmaya yol açabiliyor.
KOLLARA YAYILAN AĞRI: Kola yayılan ağrı, kalbin önemli sinyali oluyor.
ŞİDDETLI ÖKSÜRÜK: Şiddetli öksürük, kalp yetmezliğine işaret ediyor.
AYAKLARDA ŞİŞLİK: Kalbin iyi şekilde pompalanmaması, şişliğe neden oluyor. Özellikle ayağınızda çorap giydiğinizde izleri oluşuyorsa mutlaka doktora görünmek gerekiyor.
İŞTAHSIZLIK: Kalp hastalarında mide bulantısı ve iştahsızlık görülebiliyor.
CİLTTE MAVİMSİ BİR RENK: Kan akışının azalması nedeniyle deri rengi mavimsi bir renk alabiliyor.
BAYILMA: Kalbin kanı iyi pompalayamaması bilinç kaybına ve bayılmaya yol açabiliyor.
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