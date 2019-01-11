Balık Alzheimer’dan koruyor

Arizona Üniversitesi, unutkanlıkla kendini gösteren Alzheimer hastalığını konu alan bir araştırmaya imza attı. Yapılan çalışmada; et, süt, yumurta ve balıkta yüksek miktarda bulunan 'kolin' maddesinin beyni güçlendirdiği ve Alzhiemer'a karşı nesilleri koruyabileceği saptandı. Özellikle anne adaylarının, kolin maddesi içeren besinler tüketmeleri gerektiği vurgulandı.
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