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Balık Alzheimer’dan koruyor
Arizona Üniversitesi, unutkanlıkla kendini gösteren Alzheimer hastalığını konu alan bir araştırmaya imza attı. Yapılan çalışmada; et, süt, yumurta ve balıkta yüksek miktarda bulunan 'kolin' maddesinin beyni güçlendirdiği ve Alzhiemer'a karşı nesilleri koruyabileceği saptandı. Özellikle anne adaylarının, kolin maddesi içeren besinler tüketmeleri gerektiği vurgulandı.
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