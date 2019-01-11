Balık Alzheimer’dan koruyor

Arizona Üniversitesi, unutkanlıkla kendini gösteren Alzheimer hastalığını konu alan bir araştırmaya imza attı. Yapılan çalışmada; et, süt, yumurta ve balıkta yüksek miktarda bulunan 'kolin' maddesinin beyni güçlendirdiği ve Alzhiemer'a karşı nesilleri koruyabileceği saptandı. Özellikle anne adaylarının, kolin maddesi içeren besinler tüketmeleri gerektiği vurgulandı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT