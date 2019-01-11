Anahtar yarası

Manisa Turgutlu'da inşaat işçisi Fehmi Çeviren (23), 2. kattaki evinin anahtarını içeride unuttu. Balkondan girmek istediği sırada kayıp düştü. İşçinin sağ ayağına, bahçe duvarının korkuluk demiri saplandı. Acı içinde kıvranan Çeviren, çevredekilerin yardımıyla ayağındaki demirle hastaneye götürüldü. Yapılan operasyonla demir çıkarıldı. Hayati tehlikesi bulunmaya işçinin tedavisi sürüyor.
- Yaşam
- 11.01.2019
- Gazete
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