Ukrayna'da Hüsnü Can Çökmez tarafından katledilen tıp fakültesi öğrencileri Buket Yıldız ile Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazelerini aileleri teslim aldı. Hüsünbeyi'nin teyzesi Sevval Yıldız Metin, Harkov Havaalanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Katilin gereken cezayı alması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
Zeynep Hüsünbeyi'nin babası Yurdal Hüsünbeyi, kızının Harkov'da okumayı kendi seçtiğini ve doktor olmanın hayalini kurduğunu belirterek, "Yavrum ideallerinin peşinden koşarak buraya geldi" diye konuştu. İki öğrencinin okullarında da tören düzenlendi.
Zeynep Hüsünbeyi'nin babası Yurdal Hüsünbeyi, kızının Harkov'da okumayı kendi seçtiğini ve doktor olmanın hayalini kurduğunu belirterek, "Yavrum ideallerinin peşinden koşarak buraya geldi" diye konuştu. İki öğrencinin okullarında da tören düzenlendi.
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