Bugünkü
Takvim

ile ’nin cenazelerini aileleri teslim aldı

Tıp öğrencileri ile ’nin cenazelerini teslim alan aileleri feryat etti.

Acı gurbet
Ukrayna'da Hüsnü Can Çökmez tarafından katledilen tıp fakültesi öğrencileri Buket Yıldız ile Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazelerini aileleri teslim aldı. Hüsünbeyi'nin teyzesi Sevval Yıldız Metin, Harkov Havaalanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Katilin gereken cezayı alması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.



'nin babası Yurdal Hüsünbeyi, kızının Harkov'da okumayı kendi seçtiğini ve doktor olmanın hayalini kurduğunu belirterek, "Yavrum ideallerinin peşinden koşarak buraya geldi" diye konuştu. İki öğrencinin okullarında da tören düzenlendi.




60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriBuket Yıldız ile Zeynep Hüsünbeyi’nin cenazelerini aileleri teslim aldı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar