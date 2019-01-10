Birçok sporcu ve ünlü isim, koruma altına alınan Salda Gölü için farkındalık çalışması yürütüyor. Bu isimlerden biri de balerin Antalya'da yaşayan Şule Ünüvar. Balerin Ünüvar'ın Salda Gölü'ne dikkati çekmek için kırmızı ve siyah kostümlerle verdiği pozlar, sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Ünüvar, 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen, doğal Sit alanı içinde olan göl ve çevresinin, günübirlik tatilcilerin dikkatsiz kullanımı sonucu kirlendiğini bunu engellemek için bale yaptığını söyledi.
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