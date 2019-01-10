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İlk kez duydu

İlk kez duydu
İzmir Ödemiş'te yaşayan Cihan ve Kader Ünal çiftinin 8 yıl önce doğan ilk çocukları Şevket'e duymadığının belirlenmesi sonrası halk arasında "biyonik kulak" olarak bilinen "koklear implant" işitme cihazı takıldı. ikinci çocukları 'un da duymadığını fark eden aile gözyaşlarına boğuldu. SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine tekrar başvuran aile, Yağmur'a "koklear implant" işitme cihazı takılmasını sağladı. Ameliyat sonrası testte verilen sese göz ve kaş hareketleriyle tepki veren Yağmur, herkesi ağlattı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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