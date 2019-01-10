Hastalıklara kış kış

Havaların soğumasıyla hastalıklar ve fazla kilolar kapıyı çalıyor. Diyetisyen Bahar Altın, kışı sağlıklı atlatmanın yollarını sıralıyor. Fastfood tarzı beslenme alışkanlıkların uzak durulmasını öneren Dyt. Altın, "A ve C vitaminlerinden havuç, maydanoz, limon, greyfurt, portakal ve mandalina gibi tüketimlere dikkat etmemiz lazım" bilgisini veriyor. Kış aylarında azalan su tüketiminin yanlış bir alışkanlık olduğunu belirten Altın, "Metabolizmayı hızlandıran en önemli şeylerden biri sudur. Günde en az 2 buçuk litre su tüketmek gerek" diyor.
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