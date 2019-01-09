İstanbul Maltepe'de üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez'in hayatını kaybettiği trafik kazasında, ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki U.B.Ç'ye ödül gibi ceza verildi. Mahkeme heyeti, sanığı "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep vermek" suçundan önce 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kazanın saatte 150 kilometre hızla gerçekleştiğinin tespit edildiği anlaşıldığından yarı oranında artırım yapan mahkeme, cezayı 9 yıla çıkardı. Mahkeme heyeti, sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle cezayı üçte biri oranında düşürerek tekrar 6 yıla indirdi. Sanığın mahkemedeki saygılı tutumu ve pişmanlığını göz önüne alan mahkeme heyeti, sanığın 5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık, U.B.Ç., kararla birlikte tutuklandı. Karar sonrası açıklama yapan Yaren Büyükölmez'in babası Timur Büyükölmez, hiçbir şeyin kızlarını geri getiremeyeceğini, karşı tarafın 5 yıl sonra tekrar çocuklarını göreceklerini, yaşadıkları acının tarif edilemeyeceğini ifade etti.
Gözü yaşlı anne Müjgan Büyükölmez 26 Ocak'ın kızının doğum günü olduğunu hatırlatarak, "Yüreğimiz yanıyor bizim. 5 yıl ceza çok az, caydırıcı niteliği olduğunu sanmıyorum" diye feryat etti.
Gözü yaşlı anne Müjgan Büyükölmez 26 Ocak'ın kızının doğum günü olduğunu hatırlatarak, "Yüreğimiz yanıyor bizim. 5 yıl ceza çok az, caydırıcı niteliği olduğunu sanmıyorum" diye feryat etti.
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