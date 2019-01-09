Portakalla gülümseyin

Sağlıklı ışıl ışıl parlayan dişlere sahip olmanın yolu tüketilen besinlerden geçiyor. Diş Hekimi Mahmut Genç, diş dostu besinleri sıralıyor.
Süt: Çürükleri önler, dişleri güçlendirir.
Turunçgiller: C vitamini içeren portakal ve greyfurt dişleri güçlendirir.
Yeşil çay: Diş çürüklerinin oluşumunu engeller.
Süt: Çürükleri önler, dişleri güçlendirir.
Turunçgiller: C vitamini içeren portakal ve greyfurt dişleri güçlendirir.
Yeşil çay: Diş çürüklerinin oluşumunu engeller.
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