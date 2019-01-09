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ödüllü doktor, siz yaşamın şifresini açıkladı: Bol oksijen ve

Kanserin ilacı bol oksijen ve limon suyu
Çağın vebası , her ailenin kapısını çaldı. ödüllü Dr. Otto H. Warburg, 100 yıl önceki çalışmalarında kanserle ilgili ezber bozan bilgilere ulaştı. Oksijensizliğin kansere neden olduğunu tespit eden Dr. , kanserli hücrelerin oksijen almadıklarını ortaya çıkardı. "Hücrelerin oksijene ihtiyacı vardır. Bir hücreyi 48 saat oksijenden mahrum bırakırsanız, o hücre kanserleşir. Kansersiz bir yaşam için bol oksijen alınması gerekir" savunmasını yaptı. "Vücudun hayatta kalabilmesi için kandaki pH seviyesi hafif alkali bir seviyede, yani 7.36 seviyesinde kalmalıdır. PH değeri ne kadar artarsa kanser riski o kadar azalır" diyen Dr. Warburg, kansere neden olan yüksek asidi düşürmenin formolünü de şöyle açıkladı: 1 çay kaşığı karbonat ve 2 yemek kaşığı taze sıkılmış veya organik elma sirkesini alın. Malzemeleri karıştırın. Köpürmesi durana kadar karıştırın. Bardağı 250 ml suyla doldurun. Hepsini için. Bu tarif, pH'ı dengeler.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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