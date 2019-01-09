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in ilacı işkembe

Karaciğerin ilacı işkembe
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan, kimi zaman sevilmeyen işkembe çorbası sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. İçerdiği vitamin ve mineraller ile bağışıklığın güçlenmesini sağlıyor. Aroma vermek için kullanılan sirke ve sarımsak, faydasını ikiye katlıyor. yağlanmasını önlüyor. ve diğer ölümcül hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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