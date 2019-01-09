Karaciğerin ilacı işkembe

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan, kimi zaman sevilmeyen işkembe çorbası sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. İçerdiği vitamin ve mineraller ile bağışıklığın güçlenmesini sağlıyor. Aroma vermek için kullanılan sirke ve sarımsak, faydasını ikiye katlıyor. Karaciğer yağlanmasını önlüyor. Kanser ve diğer ölümcül hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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