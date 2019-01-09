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Ela avuca geldi
İzmir'de 2012'de 25 haftalıkken 680 gram doğan Ela Kayla Yıldız, 16 kiloya ulaştı. Okula başladı. Küçük kız, annesi Naciye Yıldız'la birlikte hayat mücadelesini kazandığı hastanede yoğun bakıma gitti. Tedavisini yapan Dr. Neşe Yar'ı ziyaret etti. Duygulanan Dr. Yar, "Ela bizim ilk prematüre bebeklerimizden. Çok uzun süre hayat mücadelesi verdi" diyerek sevincini dile getirdi.



680 gram olarak doğan , 16 kiloya ulaştı.
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