Bir kitap bir umut

7 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan Ömer Faruk Morkoç (18), yeniden yürüyebilmek için kitap yazdı. Aşikar adını verdiği kitabından elde edeceği geliri tedavisine harcayacağını söyleyen lise öğrencisi, "50 bin adet kitap satışı yapılması lazım. Lütfen bu kitabı tanıtmamda yardımcı olup bana çocukluğumu geri verin" dedi.