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Öksürükte verem saklı
Havaların soğumasıyla herkes grip ve soğuk algınlığından yakınıyor. Buna geçmek bilmeyen de eklenince durum daha da kötü oluyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. , 3 haftadan uzun süren öksürüğün in ilk belirtisi olduğunu belirtiyor. Öte yandan uzmanlar, verem tedavisini destekleyen besinleri sıralıyor. İçediği C vitamini ile portakalın bağışıklığı güçlendirdiğini söylüyor.
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