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Muzla gençleşiyor

Muzla gençleşiyor
Hollywood yıldızı Anne Hathaway, güzelliğini muz maskesine borçlu olduğunu açıkladı. Maskenin yapımı için 1 çay kaşığı bal, 1 adet muz, 1 çay kaşığı limon suyunu karıştırdığını, bu maskeyi yüzüne sürüp 15 dakika beklettiğini, ardından ılık suyla yıkadığını vurguladı. Bu sayede cildinin nemli ve genç kaldığını kırışıklıklarının azaldığını açıkladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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