Muzla gençleşiyor

Hollywood yıldızı Anne Hathaway, güzelliğini muz maskesine borçlu olduğunu açıkladı. Maskenin yapımı için 1 çay kaşığı bal, 1 adet muz, 1 çay kaşığı limon suyunu karıştırdığını, bu maskeyi yüzüne sürüp 15 dakika beklettiğini, ardından ılık suyla yıkadığını vurguladı. Bu sayede cildinin nemli ve genç kaldığını kırışıklıklarının azaldığını açıkladı.