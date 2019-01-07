Pilli nine!

Samsuın'da kalp yetmezliği bulunan Hanife Yalçın'a (78), anjiyo sonrası pil takıldı. Ancak hastalığı iyice arttı. İkinci kez aynı hastanede kontrolü yapılıp "Bir şeyin yok" denilerek eve yollandı. Daha da ağırlaşan yaşlı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde, kalp pilinin çalışmadığı, hatta enfeksiyon yaptığı anlaşıldı. Kadının, kalp pili olmadan da tedavisinin yapılabileceği açıklandı. Doktor N.A'nın kusurlu olduğu sonucuna varıldı.
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