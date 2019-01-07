Pamuk okullu oldu

Kuşadası'ndaki Selim Eren İlkokulu Ortaokulu öğrencileri, okulun bahçesinde aç ve hasta bir kedi olduğunu fark etti. Durumu hemen Fen Bilgisi Öğretmeni Çiğdem Uğur Demir'e söyledi. Yönetimin de izniyle okulda bakılmaya başlanan kediye, Pamuk ismini verildi. Okulun 5. sınıf öğrencilerinden Bahar Engin "Her gün bizimle derse geliyor. Biz kitap okuduğumuzda adeta bizi dinliyor" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.