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Pamuk okullu oldu

Pamuk okullu oldu
Kuşadası'ndaki Selim Eren İlkokulu Ortaokulu öğrencileri, okulun bahçesinde aç ve hasta bir kedi olduğunu fark etti. Durumu hemen Fen Bilgisi Öğretmeni Çiğdem Uğur Demir'e söyledi. Yönetimin de izniyle okulda bakılmaya başlanan kediye, Pamuk ismini verildi. Okulun 5. sınıf öğrencilerinden Bahar Engin "Her gün bizimle derse geliyor. Biz kitap okuduğumuzda adeta bizi dinliyor" dedi.
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