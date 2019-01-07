Kocaman zafer! Konya’da

İhanet mahkemede bitti. Kocasını aldatan kadın tazminat ödeyecek. Konya'da fabrikada işçi Mehmet A. (29), 2014 yılında Pelin H. (27) ile evlendi. Çiftin V.E. isimli çocukları doğdu. Koca, eşinin kendisini eniştesi Durmuş B. (30) ile aldattığını iddia etti. Boşanma davası açtı. Mahkeme, çocuğun, anneye verilmesine, babanın, 250 lira nafakası ödemesine karar verdi. Mehmet A. itiraz etti. Karar bozuldu. Kadının, ihanet ettiği kocasına, 18 bin lira tazminat ödemesine ve çocuğun velayetinin babaya verilmesi kararlaştırıldı.
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