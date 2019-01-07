Ihlamurla kıştan korkma

Soğuk havalarda, hastalıklardan korunmanın yolu soframızdan geçiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Baldede, sağlıklı bir kış geçirmek isteyenlere önerilerini sıralıyor. "Portakal, mandalina, elma, nar gibi mevsim meyveleri bağışıklığı güçlendirir. Haftada 1-2 defa balık tüketmeli. Bu günlerde bitki çaylarının tüketimi de önemli. Vücut direncini artırmak için ıhlamur, zencefil çayı önemlidir. Hem içimizi ısıtır hem de düşük kalorisi ile kilo almamızı engeller" bilgisini veriyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT