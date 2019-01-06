İçımız ısındı

sıcaklıkları eksilere düşerkenPerşembe günü yaşanan olayda, ismi öğrenilemeyen bir kadın, evde beslediği balıklarına yem almak için bir petshopa girdi. bu sırada işyerinin önündeki sokak köpeğinin üşüdüğünü fark etti. Bunun üzerine hemen evine gitti. Çocuğunun battaniyesini, üşümemesi için köpeğin üzerine örten kadının bu hareketi, yürekleri titretti. Petshop'un sahibi Ayten Eralp, "Bana göre dünyanın en zengin insanı o vatandaşımız" dedi.