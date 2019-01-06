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'da 3 yaşındaki Hamza, annesi tarafından terk edildi

’da 3 yaşındaki Hamza, annesi tarafından cebine “Artık bakamıyorum,tek çarem buydu” yazılı not koyup oyun parkına bırakıldı. Küçük çocuğa devlet sahip çıktı.

Ne çare!
Henüz 3 yaşında olan Hamza annesi tarafından terk edildi. Olay dün 'da meydana geldi. Bir 'deki oyun parkında, güvenlik görevlileri ağlayan bir çocuk olduğunu gördü. Ceplerini kontrol etti. 3 yaşındaki Hamza'nın cebinden "Çok zor durumdayım, çocuğa bakacak durumum yok.

Tek çarem buydu. Bir başıma bu kadar yapabildim. Kendime bakamıyorum, bu konuda çocuğumu da pişman etmek istemiyorum" yazan bir not çıktı. Durum polise bildirildi. Ekipler, Gamze ismindeki anneyi bulmak için çalışma başlattı. Küçük Hamza'ya devlet sahip çıktı. Çocuk, bir yurda yerleştirildi.
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