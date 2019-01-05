Kayıp ‘çapkın’

Papağanı çalınan kebapçı büyük üzüntü yaşadı. Hırsızlara çağrı yaptı. Olay önceki gece Tekirdağ'da yaşandı. Yaşar Alaz'ın (60) işlettiği kebapçıya hırsız girdi. Jako cinsi 'Çapkın' isimli papağan ile televizyon, 650 lira ve aralarında antikaların da olduğu duvarlardaki eşyalar çalındı. Durumu fark eden Alaz, polisi aradı. Doğumundan itibaren 7 yıldır beslediği 'Çapkın' adındaki papağanının çalınmasından büyük üzüntü duyan Yaşar Alaz, seslendiği hırsızlardan 'Çapkın'ı getirmelerini istedi. Kebapçı, "Çaldıklarınız sizin olsun, 'Çapkın'ımı bana getirin. Kaç paraya satacaksanız, ne kadar istiyorsanız ben size veririm. Ne olur getirin" dedi.
Yaşar Alaz
Yaşar Alaz
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.