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Kayıp ‘çapkın’

’da kebapçıya giren hırsızlar, Jako cinsi ‘Çapkın’ isimli papağanı çaldı. İşyeri sahibi “Geri getirin, ne kadar istiyorsanız veririm” diye haykırdı.

Kayıp ‘çapkın’
Papağanı çalınan kebapçı büyük üzüntü yaşadı. Hırsızlara çağrı yaptı. Olay önceki gece 'da yaşandı. Yaşar Alaz'ın (60) işlettiği kebapçıya hırsız girdi. Jako cinsi 'Çapkın' isimli papağan ile televizyon, 650 lira ve aralarında antikaların da olduğu duvarlardaki eşyalar çalındı. Durumu fark eden Alaz, polisi aradı. Doğumundan itibaren 7 yıldır beslediği 'Çapkın' adındaki papağanının çalınmasından büyük üzüntü duyan Yaşar Alaz, seslendiği hırsızlardan 'Çapkın'ı getirmelerini istedi. Kebapçı, "Çaldıklarınız sizin olsun, 'Çapkın'ımı bana getirin. Kaç paraya satacaksanız, ne kadar istiyorsanız ben size veririm. Ne olur getirin" dedi.



Yaşar Alaz
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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