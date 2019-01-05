'Kar'tpostal

Kara kış Doğu'ya beyaz afet getirdi. Termometreler sıfırın altına indi. Yüzlerce köyle irtibat kesildi. Okullar tatil edildi. Buz devrinden Muş da etkilendi. Muş'ta sıcaklık eksi 5'i görünce tüm kent buz kesti. Bazı köylerde su şebekeleri donarken evlerin çatılarından sarkan buz sarkıtları dikkat çekti. Bazı vatandaşlar da soğuktan korunmak için ev ve ahırlarını brandayla kapattıklarını söyledi. Kara kışın çilesi ise kimi zamanlar seyirlikti. Ortaya çıkan bu manzara kartpostal gibiydi.
ALI İHSAN ÖZTÜRK
ALI İHSAN ÖZTÜRK
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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