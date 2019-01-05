Liseli genç, büyük bir azimle ideal kiloya indi. Hayatında yeni bir sayfa açtı. İzmir'de Emre Berk Taşdemir (18), 120 kiloya çıktı. Sağlık problemleri yaşamaya başladı., Okuldaki öğretmenin tavsiyesiyle kilo vermeye karar verdi. Berk, aldığı profesyonel yardım ile 7 ayda 40 kilo vermeyi başardı ve ideal kilosu olan 80'e indi. Kendine kıyafet yakıştıramadığını anlatan genç adam, "Alışveriş merkezlerinden üzülerek çıkardım. Şimdi kıyafetlerin üzerime olmaya başlaması beni daha da motive ediyor. Kendime olan güvenim ve saygım geri geldi. Bu süreçte spor yapmayı bir alışkanlık haline getirdim. Şimdi kendi iradem ve aldığım profesyonel destekle Eskiden çok abur cubur tüketiyordum. Artık bu tarz yiyecekleri gördüğümde tiksiniyorum" dedi.
Kilolarıyla başı dertte olan Emre Berk Taşdemir, 7 aylık bir sürede 40 kilo vermeyi başardı. Özgüvenini geri kazandı.
İstediği kiloya inen genç adam, bu süreçte kendisine yardımcı olan doktorlara teşekkür etti.
Kilolarıyla başı dertte olan Emre Berk Taşdemir, 7 aylık bir sürede 40 kilo vermeyi başardı. Özgüvenini geri kazandı.
İstediği kiloya inen genç adam, bu süreçte kendisine yardımcı olan doktorlara teşekkür etti.
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