AK PARTI Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun hazırladığı evde sağlık hizmetinin ruhsatsız olduğunu belirtti. İddiaya göre Çerçioğlu'nun 'yetkisiz' kişilere yaptırttığı iğneler yüzünden çok sayıda insan sakat kaldı. Yavuz, "Sizden korkan sizin gibi olsun. Yüreğiniz varsa tartışalım... Hodri meydan" dedi.
Yavuz, Çerçioğlu'na tepki gösterdi
Yavuz, Çerçioğlu'na tepki gösterdi
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.