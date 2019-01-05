Bugünkü
Takvim

Hodri meydan

Hodri meydan
AK PARTI Milletvekili Metin Yavuz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun hazırladığı evde sağlık hizmetinin ruhsatsız olduğunu belirtti. İddiaya göre Çerçioğlu'nun 'yetkisiz' kişilere yaptırttığı iğneler yüzünden çok sayıda insan sakat kaldı. Yavuz, "Sizden korkan sizin gibi olsun. Yüreğiniz varsa tartışalım... Hodri meydan" dedi.


Yavuz, Çerçioğlu'na tepki gösterdi
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriHodri meydan
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar