Bursa'da yaşayan işçi emeklisi Cevat İşçi (61), aç kalan yabani hayvanları doyurmak için Uludağ'a gitti. Ancak kar motoru yoğun kar sebebiyle ormanlık alana giremeyince yürüdü. Bu sırada kalp krizi geçirip öldü. Doğa tutkunu hayırsever İşçi'nin cansız bedeni yürüyüşe çıkan vatandaşlar tarafından bulundu. Yardımsever adam gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

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