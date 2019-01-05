Bebekler yüzsün

İstanbul'da yüzme eğitiminin bebeklerin gelişimini olumlu etkilediğine inanan anne babalar, iki aylıktan itibaren çocuklarını yüzme kurslarına götürüyor. Bebek yüzme antrenörü Elif Asena Kılıç, yüzme eğitimlerinin 2 aylıktan itibaren başladığını ve 5 yaşına değin sürdüğünü söyledi. Yüzme eğitimine ne kadar erken başlanırsa o kadar faydalı olduğunu belirten Kılıç, "Çünkü bebeklerin kas gelişiminin, fiziksel aktivitesinin ve sosyal gelişiminin erken yaşta başlaması çok önemli. Yüzmeye erken başlayan çocuklar, yaşıtlarından her zaman bir adım önde ilerliyor. Problemleri oıtadan kalkıyor" diye konuştu.