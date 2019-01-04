Sahibinden az kullanılmış poşet

Türkiye genelinde 1 Ocak'tan itibaren marketlerdeki poşetler en az 25 kuruştan satılmaya başlandı. Sadece ekmek, şarküteri ve manav reyonlarındaki şeffaf poşetlerden para alınmadı. Kendince çare arayan vatandaşlar, çok komik uygulamalara imza attı. Antalya'da bir pide fırını sahibi, market alışverişi için çalışanını markete el arabasıyla gönderdi. El arabasıyla markette dolaşan Emir Erdem (15), vatandaşların şaşkın bakışları arasında alışverişini yaptı. Poşete 25 kuruş vermek istemediğini belirten Erdem, "Zaten her şey pahalı, bir de poşete para vermek istemedik. Patron da el arabasıyla alışveriş yapmamı istedi" dedi.
FİLEYE TALEP ARTTI
ALIŞVERİŞ verilerini inceleyen e-ticaret platformu Hepsiburada, pazar filesine olan talebin aralık ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 154 arttığını açıkladı. Araştırmaya göre, en çok talep İstanbul'dan gelirken onu sırasıyla İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla ve Balıkesir takip etti. Pazar filesi, meyve ve sebzenin yanı sıra market alışverişinde de kullanılıyor.
MONTFİLE
BURSA İnegöl'de oturan Taner Gökçe, ürünleri giydiği montun içine koyarak uygulamaya tepki gösterdi. O anları cep telefonuyla çeken Taner Gökçe, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Gökçe, "Tepki olsun, halkımız görsün diye kendi montumda çareyi buldum" dedi.
TÜKETİCİ HAKKI
İSTANBUL'DA bir müşteri marketten aldığı ürünleri paralı poşetle eve taşıdı. Ürünleri eve boşalttı. Fişle birlikte markete geri gitti. "Ben bu ürünü (poşeti) beğenmedim. Tüketici hakkımı kullanıyorum. İade edeceğim" dedi. Görevliler poşeti alıp 25 kuruşu iade etti.
FİLEYE TALEP ARTTI
ALIŞVERİŞ verilerini inceleyen e-ticaret platformu Hepsiburada, pazar filesine olan talebin aralık ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 154 arttığını açıkladı. Araştırmaya göre, en çok talep İstanbul'dan gelirken onu sırasıyla İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla ve Balıkesir takip etti. Pazar filesi, meyve ve sebzenin yanı sıra market alışverişinde de kullanılıyor.
MONTFİLE
BURSA İnegöl'de oturan Taner Gökçe, ürünleri giydiği montun içine koyarak uygulamaya tepki gösterdi. O anları cep telefonuyla çeken Taner Gökçe, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Gökçe, "Tepki olsun, halkımız görsün diye kendi montumda çareyi buldum" dedi.
TÜKETİCİ HAKKI
İSTANBUL'DA bir müşteri marketten aldığı ürünleri paralı poşetle eve taşıdı. Ürünleri eve boşalttı. Fişle birlikte markete geri gitti. "Ben bu ürünü (poşeti) beğenmedim. Tüketici hakkımı kullanıyorum. İade edeceğim" dedi. Görevliler poşeti alıp 25 kuruşu iade etti.
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