Bugünkü
Takvim

Sahibinden az kullanılmış poşet

Poşetler para ile satılmaya başlandı. Yurdum insanı kendince çeşit çeşit çareler aradı. Bazıları el arabasıyla markete uğradı. Bazıları da file almadı, montunu çanta yaptı.

Sahibinden az kullanılmış poşet
Türkiye genelinde 1 Ocak'tan itibaren marketlerdeki poşetler en az 25 kuruştan satılmaya başlandı. Sadece ekmek, şarküteri ve manav reyonlarındaki şeffaf poşetlerden para alınmadı. Kendince çare arayan vatandaşlar, çok komik uygulamalara imza attı. Antalya'da bir pide fırını sahibi, market alışverişi için çalışanını markete el arabasıyla gönderdi. El arabasıyla markette dolaşan Emir Erdem (15), vatandaşların şaşkın bakışları arasında alışverişini yaptı. Poşete 25 kuruş vermek istemediğini belirten Erdem, "Zaten her şey pahalı, bir de poşete para vermek istemedik. Patron da el arabasıyla alışveriş yapmamı istedi" dedi.



FİLEYE TALEP ARTTI

ALIŞVERİŞ verilerini inceleyen e-ticaret platformu Hepsiburada, pazar filesine olan talebin aralık ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 154 arttığını açıkladı. Araştırmaya göre, en çok talep 'dan gelirken onu sırasıyla İzmir, Ankara, Antalya, , Kocaeli, Muğla ve Balıkesir takip etti. Pazar filesi, meyve ve sebzenin yanı sıra market alışverişinde de kullanılıyor.



MONTFİLE

BURSA İnegöl'de oturan , ürünleri giydiği montun içine koyarak uygulamaya tepki gösterdi. O anları cep telefonuyla çeken Taner Gökçe, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Gökçe, "Tepki olsun, halkımız görsün diye kendi montumda çareyi buldum" dedi.



TÜKETİCİ HAKKI

İSTANBUL'DA bir müşteri marketten aldığı ürünleri paralı poşetle eve taşıdı. Ürünleri eve boşalttı. Fişle birlikte markete geri gitti. "Ben bu ürünü (poşeti) beğenmedim. Tüketici hakkımı kullanıyorum. İade edeceğim" dedi. Görevliler poşeti alıp 25 kuruşu iade etti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriSahibinden az kullanılmış poşet
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar