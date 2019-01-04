Sahibinden az kullanılmış poşet Poşetler para ile satılmaya başlandı. Yurdum insanı kendince çeşit çeşit çareler aradı. Bazıları el arabasıyla markete uğradı. Bazıları da file almadı, montunu çanta yaptı.

Türkiye genelinde 1 Ocak'tan itibaren marketlerdeki poşetler en az 25 kuruştan satılmaya başlandı. Sadece ekmek, şarküteri ve manav reyonlarındaki şeffaf poşetlerden para alınmadı. Kendince çare arayan vatandaşlar, çok komik uygulamalara imza attı. Antalya'da bir pide fırını sahibi, market alışverişi için çalışanını markete el arabasıyla gönderdi. El arabasıyla markette dolaşan Emir Erdem (15), vatandaşların şaşkın bakışları arasında alışverişini yaptı. Poşete 25 kuruş vermek istemediğini belirten Erdem, "Zaten her şey pahalı, bir de poşete para vermek istemedik. Patron da el arabasıyla alışveriş yapmamı istedi" dedi.







FİLEYE TALEP ARTTI



ALIŞVERİŞ verilerini inceleyen e-ticaret platformu Hepsiburada, pazar filesine olan talebin aralık ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 154 arttığını açıkladı. Araştırmaya göre, en çok talep







MONTFİLE



BURSA İnegöl'de oturan kendi montumda çareyi buldum" dedi.







TÜKETİCİ HAKKI



İSTANBUL'DA bir müşteri marketten aldığı ürünleri paralı poşetle eve taşıdı. Ürünleri eve boşalttı. Fişle birlikte markete geri gitti. "Ben bu ürünü (poşeti) beğenmedim. Tüketici hakkımı kullanıyorum. İade edeceğim" dedi. Görevliler poşeti alıp 25 kuruşu iade etti.



genelinde 1 Ocak'tan itibaren marketlerdeki poşetler en az 25 kuruştan satılmaya başlandı. Sadece ekmek, şarküteri ve manav reyonlarındaki şeffaf poşetlerden para alınmadı. Kendince çare arayan vatandaşlar, çok komik uygulamalara imza attı. Antalya'da bir pide fırını sahibi, market alışverişi için çalışanını markete el arabasıyla gönderdi. El arabasıyla markette dolaşan Emir Erdem (15), vatandaşların şaşkın bakışları arasında alışverişini yaptı. Poşete 25 kuruş vermek istemediğini belirten Erdem, "Zaten her şey pahalı, bir de poşete para vermek istemedik. Patron da el arabasıyla alışveriş yapmamı istedi" dedi.verilerini inceleyen e-ticaret platformu Hepsiburada, pazar filesine olan talebin aralık ayında geçen senenin aynı dönemineAraştırmaya göre, en çok talep İstanbul 'dan gelirken onu sırasıyla İzmir, Ankara, Antalya, Bursa , Kocaeli, Muğla ve Balıkesir takip etti. Pazar filesi, meyve ve sebzenin yanı sıra market alışverişinde de kullanılıyor.İnegöl'de oturan Taner Gökçe , ürünleri giydiği montun içine koyarak uygulamaya tepki gösterdi. O anları cep telefonuyla çeken Taner Gökçe, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Gökçe, "Tepki olsun, halkımız görsün diye" dedi.bir müşteri marketten aldığı ürünleri paralı poşetle eve taşıdı. Ürünleri eve boşalttı. Fişle birlikte markete geri gitti. "Ben bu ürünü (poşeti) beğenmedim. Tüketici hakkımı kullanıyorum. İade edeceğim" dedi. Görevliler poşeti alıp 60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER